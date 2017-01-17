Дорогая деталь. Почему Александр Меркель не играет за сборную Казахстана

Если бы в свое время селекционеры федерации не нашли в Бельгии уроженца казахстанского Семея Георгия Жукова и не пытались заиграть его за нашу страну, наверняка самым ненавистным для болельщиков был бы не он, а Меркель.

Еще юношей дебютировав в основном составе «Милана», который на тот момент был еще грандом, Меркель сразу же обратил на себя внимание нескольких стран. Это не только Германия с Италией, которые стараются по косточкам разобрать только-только вырастающих молодых талантов, но и Россия с Казахстаном. Обе постсоветские страны в полной мере претендовали на Александра, который тут же поспешил отдать предпочтение нашим соседям.

«С детства общался с русскими парнями и всегда болел за Россию, — говорил тогда Меркель. — Даже когда Германия играла с россиянами, переживал не за немцев».

Что касается Казахстана, то молодой человек сразу же дал понять, что себя в сборной этой страны он не видит. Думается, прежде всего по ментальности Александр считал себя русским, нежели немцем или вообще казахом. И когда дела у него пошли в гору, мечтать о нем в Казахстане перестали, трезво оценивая разницу в наших возможностях.

То, что в «Милане» ему не удалось заиграть — в первую очередь, проблема закоренелой итальянской системы, а не Меркеля. В Италии вообще редко делают ставку на молодых футболистов при долговечности местных ветеранов и отправляют тех в аренду. В «Дженоа» он смотрелся ни шатко, ни валко, а вернувшись в стан «россонери», как такового шанса не получил. В какой-то мере это ударило по самолюбию Александра и молодой футболист потерял уверенность в собственных силах. Тем не менее, «Удинезе» в него поверил, раз уж предложил контракт на пять лет.

Как это часто бывает, в дело вмешиваются травмы. Меркель не стал исключением. Карьера еще быстрее пошла по нисходящей. О России поигравшему даже за «Уотфорд» и «Грассхоппер» Александру заикаться не приходилось, хоть он и пытался. В российских СМИ писали о том, что он может пополнить состав одного из клубов РФПЛ. Однако даже малосведущему в футболе человеку стало понятно, что уровень игрока значительно понизился.

Этот самый уровень был вполне приемлемым для Казахстана и как только в 2014 году сменилась власть в нашем футболе, полузащитник получил очередное приглашение в сборную той страны, в которой и родился. Представители Меркеля тут же смекнули, что это шанс заработать на футболисте, который последние несколько лет не приносил большой доход. Естественно, сторона футболиста выставила свои требования, ибо один официальный матч за Казахстан тут же перечеркивал надежды Александра на другие национальные сборные. Раз уж в начале 2015-го невыспавшийся Меркель давал интервью представителям казахстанских СМИ в одном из отелей Астаны о том, как он рад играть за свою родину, можно предположить, что условия футболиста были удовлетворены.

Правда, как оказалось позже, вся эта шумиха оказалась напрасной, если заглянуть в статистику. А она гласит, что полузащитник Александр Меркель за нашу сборную сыграл ровно один матч. Не 90 минут, а 45. Да, свой уровень за это время он показать успел. Выделялся на фоне новых партнеров, несколько раз удачно забрал мяч у исландцев, начинал атаки сборной Казахстана. Хотелось продолжения, но….

С тех пор в сборной Александр не появлялся. Целый сезон он пропустил из-за тяжелой травмы, а затем случился переход в «Бохум». Если первое время его отсутствие можно объяснить недостаточным количеством игрового времени в клубе, то сейчас дела у Меркеля обстоят куда лучше. В кулуарах поговаривают, что уроженцу Алматинской области остались должны прежние руководители федерации, а в новом тренерском штабе сборной не видят большой необходимости в его приглашении. Позиция эта ясна — человек в национальной команде должен играть за страну, а не за деньги.

Конечно, центр полузащиты — проблемная позиция для Казахстана. Ушел Самат Смаков, нет игровой практики у Асхата Тагыбергена, не провел еще ни одного официального матча Георгий Жуков. Остаются Исламбек Куат, отчасти Серикжан Мужиков да Михаил Бакаев, с этого сезона считающийся воспитанником казахстанского футбола. Вот только на счету кайратовца официальные матчи в составе молодежной сборной России, что усложняет процесс его «подписания» нашей командой.

Меркелю, ныне выступающему лишь во втором по значимости немецком дивизионе практически без шансов подняться в бундеслигу, нужно как можно быстрее понять — именно он сам должен рваться в сборную. Узнать номер Талгата Байсуфинова, наконец. Его уровень потихоньку нивелируется с футболистами из Казахстана и через пару-тройку лет никакой разницы между ними не будет. Футболисты «Астаны» в отличие от Александра каждый год играют в основной стадии еврокубков, куда в перспективе стабильно начнут попадать и кайратовцы. А это значит, что в выигрыше окажется и национальная сборная.

Благодаря выступлению за Казахстан на международной арене вкупе с успешной игрой за «Бохум», вновь будет расти его ценник. Последние несколько лет большие контракты ему вряд ли предлагали, поэтому нельзя сказать, что Меркель сейчас купается в деньгах. Как известно, на спортсмена работает имя, а этого имени у Александра практически не осталось. Разве что периодически спрашивают о нем в Италии, да в России: «А где сейчас играет тот самый Меркель?» Нерадужная перспектива. Есть время исправить.