Футболист сборной Казахстана «похвастался» своей женой-красавицей

«Весна 2004 года выдалась в Белграде теплой, — начал говорить Ненад Эрич об истории любви всей своей жизни. — В те годы я играл за столичный «ОФК» и мы с товарищами по команде в свободное от игр и тренировок время весело проводили досуг в родном районе Карабурма».



Там все было знакомо — кафешки, магазинчики, места для прогулок. Но в тот апрельский вечер я отправился на встречу с друзьями в парк Топчидер, который находится на окраине города. В Топчидере спокойно, уютно, можно побродить по протоптанным дорожкам среди леса, покормить белочек, покататься на лошадях. Уже расцвели деревья абрикоса, персика и вишни и парк окрасился в приятную бело-розовую пелену цветков.



Мы беззаботно шутили с друзьями и тут я увидел ее… На прекрасной незнакомке было длинное платье розового цвета и она шла, словно парила над Топчидерским лесом… В тот день в парке было много людей и в суете я потерял эту девушку из вида. Конечно, жутко расстроился…



После прогулки мы с друзьями зашли в кафе и тут я увидел мою незнакомку — он сидела за столиком с подружками. Стрела амура пронзила мое сердце и израненный я нашел в себе силы познакомиться!«



Мария Эрич, супруга Ненада, сейчас домохозяйка, воспитывает дочь Доротею. Мария — настоящая красавица формата супермодели. Любит вечерние платья, дизайнерскую одежду, обожает шоппинг и походы в рестораны.



«Наша встреча была случайной — говорит голкипер «Астаны», — я вместе с дузьями зашел в кафе после тренировке, где она сидела вместе с подружками. Тогда мы и познакомились».



Свадьбу семья сыграла 3 года назад в родном городе Ненада Пожега. На свадьбе были родственники и друзья.



«Многие друзья из футбола не смогли приехать, так как во многих чемпионатах сезон был в разгаре — говорит Эрич». В данный момент Мария сидит дома, занимается семьей. У пары растет дочь Доротея. В Астане семья Эрича любит вместе гулять, ходить в торговые центры и рестораны.