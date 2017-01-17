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https://sport.mail.ru/news/football-national/28450801/
17 января 2017, 9:07 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Футболист сборной Казахстана «похвастался» своей женой-красавицей

Вратарь футбольного клуба «Астана» и сборной Казахстана Ненад Эрич впервые рассказал о том, как познакомился со своей супругой Марией, передает NUR.KZ.

Вратарь футбольного клуба <span class=error>Астана</span> и сборной Казахстана <span class=error>Ненад</span> <span class=error>Эрич</span> впервые рассказал о том как познакомился со своей супругой Марией передает NUR.KZ. Увеличить
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«Весна 2004 года выдалась в Белграде теплой, — начал говорить Ненад Эрич об истории любви всей своей жизни. — В те годы я играл за столичный «ОФК» и мы с товарищами по команде в свободное от игр и тренировок время весело проводили досуг в родном районе Карабурма».

Там все было знакомо — кафешки, магазинчики, места для прогулок. Но в тот апрельский вечер я отправился на встречу с друзьями в парк Топчидер, который находится на окраине города. В Топчидере спокойно, уютно, можно побродить по протоптанным дорожкам среди леса, покормить белочек, покататься на лошадях. Уже расцвели деревья абрикоса, персика и вишни и парк окрасился в приятную бело-розовую пелену цветков.

Мы беззаботно шутили с друзьями и тут я увидел ее… На прекрасной незнакомке было длинное платье розового цвета и она шла, словно парила над Топчидерским лесом… В тот день в парке было много людей и в суете я потерял эту девушку из вида. Конечно, жутко расстроился…

После прогулки мы с друзьями зашли в кафе и тут я увидел мою незнакомку — он сидела за столиком с подружками. Стрела амура пронзила мое сердце и израненный я нашел в себе силы познакомиться!«

Мария Эрич, супруга Ненада, сейчас домохозяйка, воспитывает дочь Доротею. Мария — настоящая красавица формата супермодели. Любит вечерние платья, дизайнерскую одежду, обожает шоппинг и походы в рестораны.

«Наша встреча была случайной — говорит голкипер «Астаны», — я вместе с дузьями зашел в кафе после тренировке, где она сидела вместе с подружками. Тогда мы и познакомились».

Свадьбу семья сыграла 3 года назад в родном городе Ненада Пожега. На свадьбе были родственники и друзья.

«Многие друзья из футбола не смогли приехать, так как во многих чемпионатах сезон был в разгаре — говорит Эрич». В данный момент Мария сидит дома, занимается семьей. У пары растет дочь Доротея. В Астане семья Эрича любит вместе гулять, ходить в торговые центры и рестораны.

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