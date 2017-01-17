Форвард «Астаны» Кабананга забил победный гол за сборную на Кубке африканских наций
Форвард «Астаны» Жуниор Кабананга забил победный гол за сборную ДР Конго на Кубке африканских наций, который проходит в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В первом матче группового этапа сборная ДР Конго встречалась с командой Марокко и одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил Кабананга. При этом на 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы.
Добавим, что изначально главный тренер сборной ДР Конго не включил Кабанангу в окончательную заявку на турнир, однако
В другом матче этой группы сборные Кот-д`Ивуара и Того поделили очки, сыграв вничью 0:0.
Свою следующую игру сборная ДР Конго проведет 20 января против Кот-д`Ивуара.
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