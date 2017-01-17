Казахстанский след у победы «леопардов»
Действующий чемпион Африки из Кот-д'Ивуара стартовал с нулевой ничьей во встрече с Того. В свою очередь команда ДР Конго, два года назад финишировавшая третьей, победила Марокко благодаря голу нападающего Кабананга из «Астаны».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КУБОК АФРИКИ-2017. 1-й тур. Группа C.
КОТ-Д'ИВУАР — ТОГО — 0:0
Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Ад. Траоре, Кессье, Сере Дье, Сери (Дукуре, 66), Заа (Бони, 70), Коджья (Градель, 83), С. Калу.
Того: Агасса, Гакпе, Ромао,
Наказания: нет.
Судья:
16 января. Оем. Стадион «Энгонг».
По сравнению с победным Кубком Африки двухлетней давности сборная Кот-д'Ивуара порядком изменилась. После триумфа поддался соблазну поработать на родине Эрве Ренар, принял «Лилль» — и провалился. Теперь он тренирует команду Марокко, попавшую со «слонами» в одну группу и на этом турнире, и в отборе к ЧМ-2018. В Габон не приехали 13 победителей прошлого Кубка Африки, в том числе травмированный Жервинью, братья Туре, С. Думбья, Л. Траоре, вратарь Барри Копа, герой послематчевой серии 11-метровых в финале. Вместе с тем в стартовом составе вышли новички африканского чемпионата: Адама Траоре («Базель»), Кессье («Аталанта»), Сери («Ницца»), Коджья («Астон Вилла»), Заа («Кристал Пэлас»), на счету которого два матча за сборную Англии. Но они случились давно — в 2012 и 2013 годах, так что 24-летний нападающий, переехавший с родителями в Лондон в четырехлетнем возрасте, решил переориентироваться на Кот-д'Ивуар.
В прошлом году его партнером в «Кристал Пэлас» был, кстати, самый известный тоголезец — Адебайор, в текущем сезоне оказавшийся без клуба после срыва переговоров с «Лионом», но, тем не менее, приглашенный в ряды «ястребов». В середине первого тайма капитан сборной Того, у которого за плечами выступления за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», сделал пас пяткой под удар, но Лаба пробил плохо.
Первый тайм, который, наверное, устроил тоголезцев, как зрелище разочаровал. Минимум угроз с обеих сторон, хотя арбитр при желании мог назначить по 11-метровому и тем, и другим (за толчок Коджья со стороны Гакпе и игру рукой Траоре).
После перерыва ивуарийцы несколько оживились, устроили подходы в основном за счет индивидуальных усилий Заа, в котором видят преемника Жервинью, но никакого удушения не организовали. В концовке осмелевшие тоголезцы даже провели острые контратаки с участием Адебайора, который выдержал весь матч в физическом плане и которого публика — причем, не только болельщики из Того — проводила овацией. Вслед за
ДР КОНГО — МАРОККО — 1:0 (Кабананга, 55)
ДР Конго: Матампи, Мпеко, Закуани, Тиссеран, Н'Сакала (Ломалиса Мутамбала, 65), Мулумба, Бопе, Мбемба, Мубеле, Букамбу (Мбокани, 77), Кабананга (Магома, 72).
Марокко: Мунир, Дирар, Бенатиа, Да Кошта, Саисс (Фажр, 73), Мендиль,
Наказания: Н'Сакала, 48. Да Кошта, 68. Ломалиса, 74 (предупреждения). Ломалиса, 81 (удаление).
Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).
16 января. Оем. Стадион «Энгонг».
Если у конголезцев на турнир не приехал
Гол пришел неожиданно вследствие грубой ошибки вратаря марокканцев Мунира. После прострела слева мяч, миновав его руки, ударился в штангу и отскочил в центр к сопернику, который расстрелял ворота. Гол забил нападающий «Астаны» Кабананга (это было видно по фамилии на футболке), хотя, если верить официальному сайту Африканской конфедерации футбола (КАФ), под 6-м номером играл Каге. Впрочем, у марокканцев, в свою очередь, якобы находился на поле пропускающий турнир Амрабат, а не
«Атласские львы» имели моменты, чтобы отыграться. В частности, Карсела, исполняя штрафной с 18 метров, пробил выше ворот. У конголезцев Н'Сакала покинул поле
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter