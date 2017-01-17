Казахстанский след у победы «леопардов»

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КУБОК АФРИКИ-2017. 1-й тур. Группа C.

КОТ-Д'ИВУАР — ТОГО — 0:0

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Ад. Траоре, Кессье, Сере Дье, Сери (Дукуре, 66), Заа (Бони, 70), Коджья (Градель, 83), С. Калу.

Того: Агасса, Гакпе, Ромао, Уро-Акорико, Джене, Доссеви (Агбеньядан, 88), Атакора, Ф. Айите, Бебу, Адебайор (Букари, 89), Лаба (Акакпо, 82).

Наказания: нет.

Судья: Отого-Кастан (Габон).

16 января. Оем. Стадион «Энгонг».

По сравнению с победным Кубком Африки двухлетней давности сборная Кот-д'Ивуара порядком изменилась. После триумфа поддался соблазну поработать на родине Эрве Ренар, принял «Лилль» — и провалился. Теперь он тренирует команду Марокко, попавшую со «слонами» в одну группу и на этом турнире, и в отборе к ЧМ-2018. В Габон не приехали 13 победителей прошлого Кубка Африки, в том числе травмированный Жервинью, братья Туре, С. Думбья, Л. Траоре, вратарь Барри Копа, герой послематчевой серии 11-метровых в финале. Вместе с тем в стартовом составе вышли новички африканского чемпионата: Адама Траоре («Базель»), Кессье («Аталанта»), Сери («Ницца»), Коджья («Астон Вилла»), Заа («Кристал Пэлас»), на счету которого два матча за сборную Англии. Но они случились давно — в 2012 и 2013 годах, так что 24-летний нападающий, переехавший с родителями в Лондон в четырехлетнем возрасте, решил переориентироваться на Кот-д'Ивуар.

В прошлом году его партнером в «Кристал Пэлас» был, кстати, самый известный тоголезец — Адебайор, в текущем сезоне оказавшийся без клуба после срыва переговоров с «Лионом», но, тем не менее, приглашенный в ряды «ястребов». В середине первого тайма капитан сборной Того, у которого за плечами выступления за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», сделал пас пяткой под удар, но Лаба пробил плохо.

Первый тайм, который, наверное, устроил тоголезцев, как зрелище разочаровал. Минимум угроз с обеих сторон, хотя арбитр при желании мог назначить по 11-метровому и тем, и другим (за толчок Коджья со стороны Гакпе и игру рукой Траоре).

После перерыва ивуарийцы несколько оживились, устроили подходы в основном за счет индивидуальных усилий Заа, в котором видят преемника Жервинью, но никакого удушения не организовали. В концовке осмелевшие тоголезцы даже провели острые контратаки с участием Адебайора, который выдержал весь матч в физическом плане и которого публика — причем, не только болельщики из Того — проводила овацией. Вслед за Гвинеей-Бисау и Зимбабве, добившихся в первом туре ничьих, устоял еще один записной аутсайдер. Что касается «слонов», то два года назад они начали групповой турнир даже с двух ничьих — с Гвинеей и Мали (по 1:1), так что с выводами повременим.

ДР КОНГО — МАРОККО — 1:0 (Кабананга, 55)

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Закуани, Тиссеран, Н'Сакала (Ломалиса Мутамбала, 65), Мулумба, Бопе, Мбемба, Мубеле, Букамбу (Мбокани, 77), Кабананга (Магома, 72).

Марокко: Мунир, Дирар, Бенатиа, Да Кошта, Саисс (Фажр, 73), Мендиль, Эль-Ахмади, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби, 78), Буссуфа, Эль-Каддури (Эн-Несири, 61), Бухаддуз.

Наказания: Н'Сакала, 48. Да Кошта, 68. Ломалиса, 74 (предупреждения). Ломалиса, 81 (удаление).

Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).

16 января. Оем. Стадион «Энгонг».

Если у конголезцев на турнир не приехал из-за травмы ведущий нападающий Боласи («Эвертон»), у марокканцев отсутствует целая группа важных фигур: Беланда («Ницца»), Буфаль («Саутгемптон»), Таннан («Сент-Этьен»), Амрабат («Уотфорд»). Тем не менее, команда с севера Африки, действовавшая по воле Эрве Ренара с тремя центральными защитниками, сковав соперника грамотным расположением сил и прессингом в середине поля, контролировала ход игры. А направлял ее в прошлом дуэт «Анжи» Буссуфа и Карсела, успешно заменивший Беланда и Буфаля. После удара Буссуфа с 22 метров уже на 2-й минуте «леопардов» спасла от гола перекладина. В дальнейшем, однако, преимущество Марокко выражалось лишь во владении мячом и бесплодных подачах со «стандартов».

Гол пришел неожиданно вследствие грубой ошибки вратаря марокканцев Мунира. После прострела слева мяч, миновав его руки, ударился в штангу и отскочил в центр к сопернику, который расстрелял ворота. Гол забил нападающий «Астаны» Кабананга (это было видно по фамилии на футболке), хотя, если верить официальному сайту Африканской конфедерации футбола (КАФ), под 6-м номером играл Каге. Впрочем, у марокканцев, в свою очередь, якобы находился на поле пропускающий турнир Амрабат, а не Эль-Каддури.