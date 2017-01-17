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17 января 2017, 0:14 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Гол Кабананги принес сборной ДР Конго победу над Марокко

Результативный удар нападающего «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниора Кабананги помог его национальной команде одержать первую победу на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.

Результативный удар нападающего <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниора</span> <span class=error>Кабананги</span> помог его национальной команде одержать первую победу на Кубке африканских наций-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первом матче группового этапа сборная ДР Конго встречалась с командой Марокко. Судьбу встречи решил единственный результативный удар Кабананги на 55-й минуте. Свой гол конголезец отпраздновал танцем.

Отметим, что изначально главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенже исключил Кабанангу из окончательного состава команды на турнир, однако затем все же вернул футболиста «Астаны» в финальный список.

Помимо сборных ДР Конго и Марокко, в группе «С» также выступают Кот-д’Ивуар и Того. Кубок африканских наций проходит в Габоне и продлится до 5 февраля.

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