Гол Кабананги принес сборной ДР Конго победу над Марокко
Результативный удар нападающего «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниора Кабананги помог его национальной команде одержать первую победу на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.
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В первом матче группового этапа сборная ДР Конго встречалась с командой Марокко. Судьбу встречи решил единственный результативный удар Кабананги на 55-й минуте. Свой гол конголезец отпраздновал танцем.
Отметим, что изначально главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенже исключил Кабанангу из окончательного состава команды на турнир, однако затем все же вернул футболиста «Астаны» в финальный список.
Помимо сборных ДР Конго и Марокко, в группе «С» также выступают Кот-д’Ивуар и Того. Кубок африканских наций проходит в Габоне и продлится до 5 февраля.
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