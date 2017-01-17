Гол Кабананги принес сборной ДР Конго победу над Марокко

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В первом матче группового этапа сборная ДР Конго встречалась с командой Марокко. Судьбу встречи решил единственный результативный удар Кабананги на 55-й минуте. Свой гол конголезец отпраздновал танцем.



Отметим, что изначально главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенже исключил Кабанангу из окончательного состава команды на турнир, однако затем все же вернул футболиста «Астаны» в финальный список.



Помимо сборных ДР Конго и Марокко, в группе «С» также выступают Кот-д’Ивуар и Того. Кубок африканских наций проходит в Габоне и продлится до 5 февраля.