Сборная Санкт-Петербурга победила словаков в ¼ финала Мемориала Гранаткина

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Основное время встречи, прошедшей в понедельник, завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ефрем Вартанян (36-я минута). У словаков гол забил Бранислав Суха (67). В серии пенальти точнее были петербуржцы — 3:2.

В другом четвертьфинале сборная Казахстана победила команду Словении — 2:0.