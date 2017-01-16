Сборная Санкт-Петербурга победила словаков в ¼ финала Мемориала Гранаткина
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Сборная Санкт-Петербурга в серии пенальти победила команду Словакии в четвертьфинале международного юношеского турнира памяти Валентина Гранаткина (для игроков не старше 18 лет), который проходит в Санкт-Петербурге.
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Основное время встречи, прошедшей в понедельник, завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ефрем Вартанян (36-я минута). У словаков гол забил Бранислав Суха (67). В серии пенальти точнее были петербуржцы — 3:2.
В другом четвертьфинале сборная Казахстана победила команду Словении — 2:0.
В полуфинале турнира команда
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