Белорусские футболисты сыграли вничью с финнами в розыгрыше Кубка развития

Белорусские футболисты встречались со сверстниками из Финляндии и завершили напряженный поединок боевой ничьей — 3:3. В начале второго тайма подопечные Кирилла Альшевского уступали 0:2, затем Владислав Глинский, Максим Мякиш и Кирилл Кириленко в течение 10 минут вывели хозяев вперед — 3:2. Однако удержать волевую викторию белорусские футболисты не смогли, пропустив гол на последней минуте матча. В первый игровой день юношеская сборная Беларуси взяла верх над командой Латвии — 2:0, а 18 января завершит первый этап встречей со словаками. Словацкие футболисты сначала разошлись миром с финнами — 1:1, а сегодня одолели команду Латвии с минимальным счетом 1:0. Положение команд после двух туров: Беларусь — 4 очка (разница мячей — 5−3), Словакия — 4 (2−1), Финляндия — 2 (4−4), Латвия — 0 (0−3).

Результаты стартовых матчей в других группах:

В: Россия — Армения — 5:0, Бельгия — Молдова — 1:1.

С: Украина — Литва — 1:2, Израиль — Грузия — 4:0.

После окончания группового этапа победители квартетов разыграют призовые места в мини-турнире.

Розыгрыш Кубка развития на призы ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Мингорисполкома проводится в столичном футбольном манеже уже в 13-й раз. Больше всего побед на счету сборной России, которая четыре раза занимала первое место (2008, 2010, 2014, 2015), трижды лучшей была команда Украины (2009, 2012, 2016), по два раза трофеем владели футболисты Беларуси (2006, 2007) и Бельгии (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.