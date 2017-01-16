Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28447552/
16 января 2017, 21:37 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусские футболисты сыграли вничью с финнами в розыгрыше Кубка развития

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня продолжились матчи розыгрыша Кубка развития, в котором участвуют юношеские сборные 12 стран, составленные из игроков не старше 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские футболисты встречались со сверстниками из Финляндии и завершили напряженный поединок боевой ничьей — 3:3. В начале второго тайма подопечные Кирилла Альшевского уступали 0:2, затем Владислав Глинский, Максим Мякиш и Кирилл Кириленко в течение 10 минут вывели хозяев вперед — 3:2. Однако удержать волевую викторию белорусские футболисты не смогли, пропустив гол на последней минуте матча. В первый игровой день юношеская сборная Беларуси взяла верх над командой Латвии — 2:0, а 18 января завершит первый этап встречей со словаками. Словацкие футболисты сначала разошлись миром с финнами — 1:1, а сегодня одолели команду Латвии с минимальным счетом 1:0. Положение команд после двух туров: Беларусь — 4 очка (разница мячей — 5−3), Словакия — 4 (2−1), Финляндия — 2 (4−4), Латвия — 0 (0−3).

Результаты стартовых матчей в других группах:

В: Россия — Армения — 5:0, Бельгия — Молдова — 1:1.

С: Украина — Литва — 1:2, Израиль — Грузия — 4:0.

После окончания группового этапа победители квартетов разыграют призовые места в мини-турнире.

Розыгрыш Кубка развития на призы ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Мингорисполкома проводится в столичном футбольном манеже уже в 13-й раз. Больше всего побед на счету сборной России, которая четыре раза занимала первое место (2008, 2010, 2014, 2015), трижды лучшей была команда Украины (2009, 2012, 2016), по два раза трофеем владели футболисты Беларуси (2006, 2007) и Бельгии (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Сборная Санкт-Петербурга победила словаков в ¼ финала Мемориала Гранаткина

Сборная Санкт-Петербурга победила словаков в ¼ финала Мемориала Гранаткина

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Сборная Санкт-Петербурга в серии пенальти победила команду Словакии в четвертьфинале международного юношеского турнира памяти Валентина Гранаткина (для игроков не старше 18 лет), который проходит в Санкт-Петербурге.
Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 для всех знаков зодиака

В Гомеле украли урну с пожертвованиями для больного ребенка