Тите: Неймар снова станет капитаном сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что нападающий Неймар снова получит капитанскую повязку национальной команды, от которой он отказался в августе прошлого года.
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Видимо, что-то случилось...
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«Неймар подошёл ко мне и сказал, что хочет снова стать капитаном сборной Бразилии, что он готов к этому. Он снова станет капитаном сборной.
Я улыбаюсь, когда
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