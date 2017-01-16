Тите: Неймар снова станет капитаном сборной Бразилии

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«Неймар подошёл ко мне и сказал, что хочет снова стать капитаном сборной Бразилии, что он готов к этому. Он снова станет капитаном сборной.



Я улыбаюсь, когда кто-то сравнивает Неймара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Они находятся на пике, а у Неймара ещё многое впереди», — цитирует Тите Seleção Brasileira.