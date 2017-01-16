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16 января 2017, 20:56 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Тите: Неймар снова станет капитаном сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что нападающий Неймар снова получит капитанскую повязку национальной команды, от которой он отказался в августе прошлого года.

Главный тренер сборной Бразилии <span class=error>Тите</span> сообщил что нападающий <span class=error>Неймар</span> снова получит капитанскую повязку национальной команды от которой он отказался в августе прошлого года. Увеличить
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«Неймар подошёл ко мне и сказал, что хочет снова стать капитаном сборной Бразилии, что он готов к этому. Он снова станет капитаном сборной.

Я улыбаюсь, когда кто-то сравнивает Неймара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Они находятся на пике, а у Неймара ещё многое впереди», — цитирует Тите Seleção Brasileira.

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