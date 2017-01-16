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16 января 2017, 20:36 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Тите: Тиагу Силва входит в костяк сборной Бразилии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что рассчитывает на защитника «ПСЖ» Тиагу Силву на чемпионате мира-2018 в России. На момент турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, экс-футболисту московского «Динамо» будет 33 года.

Главный тренер сборной Бразилии <span class=error>Тите</span> заявил что рассчитывает на защитника <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Тиагу</span> <span class=error>Силву</span> на чемпионате мира-2018 в России. На момент турнира который пройдет с 14 июня по 15 июля <nobr>экс-футболисту</nobr> московского Динамо будет 33 года. Увеличить
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— Я мечтаю о победе на чемпионате мира, поэтому я и взялся за эту работу, — цитирует твиттер BrazilStats2 Тите. — Сейчас мы должны пробиться на турнир. У нас есть молодые футболисты вроде Коутинью, Неймара и Маркиньюса. Есть и опытные, такие, как Виллиан, Тиагу Силва, Марселу, Дани Алвес. Тиагу Силва входит в костяк футболистов, на которых я рассчитываю на чемпионате мира.

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