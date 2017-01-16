Тите: Тиагу Силва входит в костяк сборной Бразилии на ЧМ-2018

— Я мечтаю о победе на чемпионате мира, поэтому я и взялся за эту работу, — цитирует твиттер BrazilStats2 Тите. — Сейчас мы должны пробиться на турнир. У нас есть молодые футболисты вроде Коутинью, Неймара и Маркиньюса. Есть и опытные, такие, как Виллиан, Тиагу Силва, Марселу, Дани Алвес. Тиагу Силва входит в костяк футболистов, на которых я рассчитываю на чемпионате мира.