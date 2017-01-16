Тите: Тиагу Силва входит в костяк сборной Бразилии на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что рассчитывает на защитника «ПСЖ» Тиагу Силву на чемпионате мира-2018 в России. На момент турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля,
экс-футболисту московского «Динамо» будет 33 года.
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— Я мечтаю о победе на чемпионате мира, поэтому я и взялся за эту работу, — цитирует твиттер BrazilStats2 Тите. — Сейчас мы должны пробиться на турнир. У нас есть молодые футболисты вроде Коутинью, Неймара и Маркиньюса. Есть и опытные, такие, как Виллиан, Тиагу Силва, Марселу, Дани Алвес. Тиагу Силва входит в костяк футболистов, на которых я рассчитываю на чемпионате мира.
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