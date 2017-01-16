Румас: Федерация футбола ждет от будущего главного тренера сборной результат

Отвечая на вопрос, когда будет назначен новый главный тренер сборной Беларуси по футболу, руководитель рассказал, что сейчас идет собеседование с кандидатами, а также назвал основное условие для будущего наставника. «Федерация футбола ждет от будущего нового главного тренера результат. Это самое главное. Мы хотим избежать тех ошибок, которые у нас были при работе прежних тренеров. Сейчас идет собеседование с кандидатами, всего 5−6 специалистов. Еще 2−3 недели — и федерация примет окончательное решение в выборе наставника. Приглашаем главного тренера на полтора цикла (необходимо завершить выступление в квалификации к чемпионату мира — 2018. — Прим. БЕЛТА). Основной задачей для него будет выход национальной сборной в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года», — рассказал Сергей Румас.

Как сообщалось, прежний наставник белорусов Александр Хацкевич покинул свой пост в начале декабря 2016 года. Контракт был расторгнут в связи с неудовлетворительными результатами команды. В отборочном цикле чемпионата мира 2018 года сборная Беларуси выступает в группе А вместе с командами Франции, Нидерландов, Швеции, Болгарии и Люксембурга, занимая после четырех матчей с двумя очками пятое место. Ближайшую встречу квалификации мирового форума белорусы проведут 25 марта на выезде против сборной Швеции.