Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций, предположительно, в одной из европейских стран. Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) и сборной России Игорь Владимиров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Тренировочный сбор российской команды перед турниром пройдет в
«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причем не только к Кубку Конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдет в
Сборная России старается проводить спарринги с
Сборная России 28 марта в Сочи проведет контрольный матч с командой Бельгии, которая занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Данная игра станет первой на стадионе «Фишт» после его реконструкции. «Мы стараемся по возможности проводить спарринги с
«Продолжаются переговоры относительно второго матча, который, предположительно, пройдет 24 марта. Как только будут урегулированы все нюансы, мы сразу же обнародуем информацию по этому поводу», — добавил
Тренеры национальной команды побывают на сборах клубов
По словам Владимирова, работа тренерского штаба сборной России в зимний период не останавливается ни на день. «Еще до ухода в отпуск тренерский штаб отправил игрокам сборной России специально разработанную и согласованную с клубами программу подготовки. Нам известно, что футболисты положительно ее восприняли и придерживались во время отпускного периода», — сказал собеседник агентства.
«В январе и феврале представители тренерского штаба сборной побывают в различных странах на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter