Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран

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Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Тренировочный сбор российской команды перед турниром пройдет в мае-июне.

«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причем не только к Кубку Конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдет в мае-июне, предварительно, в одной из европейских стран. Думаю, что в ближайшее время с этим вопросом мы тоже окончательно определимся. Планируется, что в июне в преддверии Кубка конфедераций сборная России проведет две контрольные встречи», — сказал Владимиров.

Сборная России старается проводить спарринги с топ-соперниками

Сборная России 28 марта в Сочи проведет контрольный матч с командой Бельгии, которая занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Данная игра станет первой на стадионе «Фишт» после его реконструкции. «Мы стараемся по возможности проводить спарринги с топ-соперниками, и Бельгия, безусловно, под эту категорию подходит. Кстати, семь лет назад контрольный матч между этими сборными собрал в Воронеже полные трибуны, надеемся, что и в Сочи поддержка будет соответствующей», — отметил Владимиров.

«Продолжаются переговоры относительно второго матча, который, предположительно, пройдет 24 марта. Как только будут урегулированы все нюансы, мы сразу же обнародуем информацию по этому поводу», — добавил пресс-атташе РФС.

Тренеры национальной команды побывают на сборах клубов

По словам Владимирова, работа тренерского штаба сборной России в зимний период не останавливается ни на день. «Еще до ухода в отпуск тренерский штаб отправил игрокам сборной России специально разработанную и согласованную с клубами программу подготовки. Нам известно, что футболисты положительно ее восприняли и придерживались во время отпускного периода», — сказал собеседник агентства.