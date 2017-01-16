Предводитель «воинов», которого не взяли в железнодорожники

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Алжир — Зимбабве — 2:2 (1:2)

Голы: Махрез, 12 (1:0). Махачи, 17 (1:1). Мушекви, 29 — с пенальти (1:2). Махрез, 82 (2:2). Алжир: М`Боли, Гулям, Манди, Бенсебаини, Бельхитер (Мефта, 46), Брахими, Гедиура, Бенталеб, Махрез, Судани (Геззаль, 77), Слимани. Зимбабве: Мукурува, Намойнесу, Звирекви, Муройва, Басера, Фири, Махачи, Катсанде, Биллиат, Мусона (Русике, 12), Мушекви (Маладжила, 78). Предупреждения: Бельхитер, 28. Русике, 38.

Неисповедимы пути футбольные. Летом 2013 года зимбавиец Хама Биллиат был на недельном просмотре в «Локомотиве», который тогда как раз возглавил Леонид Кучук, сменивший Славена Билича. Не подошел. А на днях Африканская конфедерация футбола включила атакующего полузащитника в символическую сборную Черного континента.

26-летний Биллиат — лидер клуба «Мамелоди Сандаунс», выигравшего Африканскую лигу чемпионов и участвовавшего в декабре в клубном чемпионате мира в Японии. Правда, представитель ЮАР сразу же уступил корейскому «Чонбук Хендэ» со счетом 1:4.

Три с половиной года назад на сборе в Словении Хама принял участие в тренировочном матче российского железнодорожного клуба с загребским тезкой — «Локомотива». Вышел на поле с началом второго тайма вместо Кайседо, но уже на 66-й минуте был заменен на Антона Миранчука. Москвичи, к слову, проиграли — 1:2.

Вернувшись в ЮАР, где он в то время выступал за кейпатунский «Аякс», зимбабвиец сказал изданию Kick Off, что наслаждался пребыванием в «Локомотиве», что Кучук много внимания уделяет тактике, разбирая мельчайшие детали. «Надеюсь, я произвел хорошее впечатление», — сказал Биллиат.

Вероятно, это было не так, а, может, в цене не сошлись, но Хама стал не железнодорожником, а «бразильцем», как прозвали в ЮАР за желто-синию форму «Мамелоди Сандаунз». За игрока тогда развернулась борьба между южноафриканскими грандами. На него претендовали и «Кайзер Чифс», и «Орландо Пайретс» (этот клуб в 1995 году выиграл Кубок африканских чемпионов, и с тех пор команда из ЮАР вплоть до прошлого года никогда не побеждала в клубном турнире континента номер один). В итоге Хама оказался в клубе из Претории, уплатившем за него, по данным сайта transfermarkt, эквивалент 690 тысяч евро.

Сейчас Биллиат оценивается в 1,5 миллиона. Это второй по стоимости игрок клуба после поигравшего в бельгийском «Генке» правого защитника сборной ЮАР Нгконгки (2 миллиона). Хотя велика вероятность, что после Кубка Африки в Габоне зимбабвиец, который стал в сезоне-2015/16 чемпионом ЮАР и был признан лучшим футболистом ее премьер-лиги, повысится в цене.

В стартовом матче с Алжиром он едва не открыл счет на первых минутах великолепным ударом с лета из-за пределов штрафной площади. Мяч, описав дугу, попал в штангу. А в начале второго тайма при счете 2:1 в пользу зимбабвийских «воинов» Хама был близок к тому, чтобы сделать «брейк». Он дважды обыграл возле угла штрафной площади капитана алжирцев Манди, хлестко пробил в верхний угол, но в прошлом вратарь самарских «Крыльев Советов» М’Боли, совершив впечатляющий бросок, достал мяч одной рукой.

Лучшим игроком матча был, естественно, признан Махрез, чей дубль спас Алжир от поражения, но и зимбабвиец, в свое время не подошедший «Локомотиву», обратил на себя всеобщее внимание.

В «Мамелоди Сандаунз» Хама попал под опеку соотечественника — помощника главного тренера Питера Ндлову, самого известного футболиста Зимбабве 90-х, который выступал за «Ковентри», «Бирмингем» и «Шеффилд Юнайтед». Ндлову был кумиром юности Биллиата наряду с Роналдинью.

— В детстве смотрел за его игрой, как и вся страна, которая гордилась его достижениями.

Работать с ним — божье благословение, — говорил Биллиат сайту ФИФА.

— Хотелось бы поиграть в Европе, — заметил также полузащитник. — Слежу за дортмундской «Боруссией» и «Атлетико». Было бы здорово оказаться там. Но для этого нужно работать все лучше и лучше.