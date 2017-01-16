Предводитель «воинов», которого не взяли в железнодорожники
«СЭ» — о несостоявшемся игроке «Локомотива» и лидере сборной Зимбабве.
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Видимо, что-то случилось...
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Алжир — Зимбабве — 2:2 (1:2)
Голы: Махрез, 12 (1:0). Махачи, 17 (1:1). Мушекви, 29 — с пенальти (1:2). Махрез, 82 (2:2). Алжир: М`Боли, Гулям, Манди, Бенсебаини, Бельхитер (Мефта, 46), Брахими, Гедиура, Бенталеб, Махрез, Судани (Геззаль, 77), Слимани. Зимбабве: Мукурува, Намойнесу, Звирекви, Муройва, Басера, Фири, Махачи, Катсанде, Биллиат, Мусона (Русике, 12), Мушекви (Маладжила, 78). Предупреждения: Бельхитер, 28. Русике, 38.
Неисповедимы пути футбольные. Летом 2013 года зимбавиец Хама Биллиат был на недельном просмотре в «Локомотиве», который тогда как раз возглавил Леонид Кучук, сменивший Славена Билича. Не подошел. А на днях Африканская конфедерация футбола включила атакующего полузащитника в символическую сборную Черного континента.
26-летний Биллиат — лидер клуба «Мамелоди Сандаунс», выигравшего Африканскую лигу чемпионов и участвовавшего в декабре в клубном чемпионате мира в Японии. Правда, представитель ЮАР сразу же уступил корейскому «Чонбук Хендэ» со счетом 1:4.
Три с половиной года назад на сборе в Словении Хама принял участие в тренировочном матче российского железнодорожного клуба с загребским тезкой — «Локомотива». Вышел на поле с началом второго тайма вместо Кайседо, но уже на 66-й минуте был заменен на Антона Миранчука. Москвичи, к слову, проиграли — 1:2.
Вернувшись в ЮАР, где он в то время выступал за кейпатунский «Аякс», зимбабвиец сказал изданию Kick Off, что наслаждался пребыванием в «Локомотиве», что Кучук много внимания уделяет тактике, разбирая мельчайшие детали. «Надеюсь, я произвел хорошее впечатление», — сказал Биллиат.
Вероятно, это было не так, а, может, в цене не сошлись, но Хама стал не железнодорожником, а «бразильцем», как прозвали в ЮАР за
Сейчас Биллиат оценивается в 1,5 миллиона. Это второй по стоимости игрок клуба после поигравшего в бельгийском «Генке» правого защитника сборной ЮАР Нгконгки (2 миллиона). Хотя велика вероятность, что после Кубка Африки в Габоне зимбабвиец, который стал в сезоне-2015/16 чемпионом ЮАР и был признан лучшим футболистом ее
В стартовом матче с Алжиром он едва не открыл счет на первых минутах великолепным ударом с лета
Лучшим игроком матча был, естественно, признан Махрез, чей дубль спас Алжир от поражения, но и зимбабвиец, в свое время не подошедший «Локомотиву», обратил на себя всеобщее внимание.
В «Мамелоди Сандаунз» Хама попал под опеку соотечественника — помощника главного тренера Питера Ндлову, самого известного футболиста Зимбабве 90-х, который выступал за «Ковентри», «Бирмингем» и «Шеффилд Юнайтед». Ндлову был кумиром юности Биллиата наряду с Роналдинью.
— В детстве смотрел за его игрой, как и вся страна, которая гордилась его достижениями.
Работать с ним — божье благословение, — говорил Биллиат сайту ФИФА.
— Хотелось бы поиграть в Европе, — заметил также полузащитник. — Слежу за дортмундской «Боруссией» и «Атлетико». Было бы здорово оказаться там. Но для этого нужно работать все лучше и лучше.
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