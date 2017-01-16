Лучший футболист Африки спас Алжир от конфуза
Голевой дубль лучшего футболиста Африки и Английской
премьер-лиги Рияда Мареза помог сборной Алжира спастись от поражения, несостоявшийся игрок мадридского «Реала» Пьер-Эмерик Обамеянг отличился в родном Габоне первым из всех участников, а «россиянин» Шарль Каборе вырвал ничью у Камеруна. Стартовал Кубок Африки по футболу, победитель которого приедет ближайшим летом в Россию.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Набирает обороты розыгрыш Кубка африканских наций. В Габоне сыграны матчи первого тура в группах А и В и уже есть первые сенсации. Исход турнира очень важен и для России, поскольку его победитель станет последним, восьмым участником летнего Кубка конфедераций в нашей стране.
Группа А.
Габон —
Пожалуй, этот квартет — слабейший по составу участников. Здесь соперничают никогда не отбиравшиеся на чемпионат мира сборные
Зато в командах хватает ярких личностей.
Так, автором первого гола соревнований стал самый желанный футболист мира прямо сейчас
Нападающий габонцев открыл счет в стартовой схватке против гвинейцев в середине первого тайма. Хозяева КАНа были невероятно близки к завоеванию трех очков, что непременно задало бы тон их походу по родным полям, однако на 90-й минуте кипер Дидье Овоно из бельгийского «Остенде» пропустил мяч от полузащитника греческого «Левадиакоса» Зезиньо (1:1).
Отметим, что Габон играет под руководством самого известного тренера из всех задействованных на турнире, бывшего наставника «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо.
«На карту были поставлены три очка, но два мы потеряли, к сожалению, — отметил специалист. — Тем не менее, у нас сохраняются такие же шансы на выход в
«Ну, а мы просто очень счастливы, — признался коллега Камачо из
У Габона отличная команда и в ней — лучший игрок Африки и Европы. Да, у нас есть свой предел, но мы достаточно амбициозны.
Имеется всего несколько дней на отдых. С Камеруном придется невероятно сложно…
К слову, на днях должен был состояться трансфер Обамеянга в мадридский суперклуб, однако сделка сорвалась в последний момент. Переход заблокировал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, поскольку габонец якобы не вписывается в игровую модель команды.
Обамеянг уже призвал СМИ перестать спекулировать на данную тему и позволить ему сосредоточиться на Кубке Африки. По словам форварда, стоимость которого специализированный портал transfermarkt.de оценивает в €45 млн, его нынешний клуб «Боруссия» хоть и не относится к числу главных европейских грандов, но, тем не менее, он счастлив в Дортмунде.
Такой же ничьей (1:1) окончился и второй матч в группе —
За буркинийцев от звонка до звонка отыграл один из двух «россиян» на КАН опорный полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе.
Номинальные гости ушли от поражения на 75-й минуте, когда защитник Иссуфу Дайо из марокканского «Ренессанс Беркан» восстановил равновесие на табло. У Камеруна забил нападающий французского «Лорьяна» Бенжамин Муканджо.
Группа В.
Алжир — Зимбабве — 2:2.
Тунис — Сенегал — 0:2.
Результат первой встречи в Франсвиле пока остается главной неожиданностью дебютной части турнира. Самая мощная по уровню игроков сборная Алжира (39-я позиция в рейтинге ФИФА), имеющая в своих рядах лучшего футболиста Африки, Алжира и Английской
Собственно, Марез и выступил спасителем нации, отличившись в начале и конце матча. При этом до перерыва
«Кубок Африки никогда не бывает легким, — констатировал очевидное Марез. — И мы готовились к тяжелой игре, несмотря на имя соперника.
Первый тайм провалили, но во втором улучшили свою игру. У нас было больше возможностей для взятия ворот, но мы их упустили.
Cборная Алжира может винить только себя.
Что ж, алжирцы порядком усложнили задачу по отбору в
Во втором туре алжирцам предстоит схлестнуться в североафриканском дерби с раненым зверем — Тунисом, который по делу капитулировал перед одним из главных фаворитов КАН Сенегалом (0:2). Голы здесь записали на свой счет один из героев «Ливерпуля» Садио Мане, реализовавший пенальти, и Кара Мбодж из бельгийского «Андерлехта».
В понедельник кубковую эстафету примут действующий чемпион Африки Кот д’Ивуар и Того, которые сыграют в Оеме. Затем сборная ДР Конго померится силами с Марокко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter