Белорусы победили футболистов Латвии на старте Кубка развития

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В первом поединке предварительной группы А белорусские футболисты обыграли сверстников из Латвии со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, зато после перерыва хозяева отличились дважды. На 49-й минуте игры счет открыл Павел Горбач, а в самом конце, уже в компенсированное время, окончательный результат установил Алексей Лаврик. Сегодня белорусская дружина встретится с командой Финляндии (начало в 19.00), которая накануне разошлась миром с футболистами Словакии — 1:1.

Результаты стартовых матчей в группе В: Россия — Армения — 5:0, Бельгия — Молдова — 1:1.

Команды группы C свои первые встречи проведут сегодня: Украина — Литва (12.00), Израиль — Грузия (14.15). Вход на матчи свободный.

Розыгрыш Кубка развития на призы ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Мингорисполкома проводится в столичном футбольном манеже уже в 13-й раз. Больше всего побед на счету сборной России, которая четыре раза занимала первое место (2008, 2010, 2014, 2015), трижды лучшей была команда Украины (2009, 2012, 2016), по два раза трофеем владели футболисты Беларуси (2006, 2007) и Бельгии (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.