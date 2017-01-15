Футболисты Алжира и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Сборные Алжира и Зимбабве разошлись миром в матче группового этапа Кубка африканский наций по футболу, который проходит в Габоне.
Встреча первого тура группы В, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. Дублем в составе сборной Алжира отметился Рияд Марез (13-я и 87-я минуты). У Зимбабве забивали Кудакваше Махачи (17-я) и Няша Мушекви (29-я, с пенальти).
Алжир в следующем туре 19 января сыграет с Тунисом. Зимбабве в этот же день встретится с командой Сенегала.
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