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https://sport.mail.ru/news/football-national/28434661/
15 января 2017, 21:50 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты Алжира и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Сборные Алжира и Зимбабве разошлись миром в матче группового этапа Кубка африканский наций по футболу, который проходит в Габоне.

Встреча первого тура группы В, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. Дублем в составе сборной Алжира отметился Рияд Марез (13-я и 87-я минуты). У Зимбабве забивали Кудакваше Махачи (17-я) и Няша Мушекви (29-я, с пенальти).

Алжир в следующем туре 19 января сыграет с Тунисом. Зимбабве в этот же день встретится с командой Сенегала.
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