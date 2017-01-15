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https://sport.mail.ru/news/football-national/28434657/
15 января 2017, 23:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты сборной России вышли в полуфинал Мемориала Гранаткина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла команду Болгарии со счетом 3:0 в четвертьфинале Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

В четвертьфинале россияне были сильнее команды Болгарии со счетом 3:0. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Александр Руденко (29-я минута), Максим Глушенков (44) и Дмитрий Цыпченко (55).

В полуфинале 18 января россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором встретятся сборные Санкт-Петербурга и Словакии.

В воскресенье также состоялся другой четвертьфинал, в котором команда Греции одержала победу над сборной Латвии в серии пенальти со счетом 8:7.

Турнир завершится 21 января.
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