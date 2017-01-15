Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28431810/
15 января 2017, 13:13 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Чили переиграли исландцев в финале товарищеского турнира в Китае

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Чили одержали победу над командой Исландии в финальном матче товарищеского турнира в Китае.

Встреча, прошедшая в воскресенье в китайском Наньине, завершилась со счетом 1:0 в пользу чилийцев. Единственный мяч в матче забил Аньело Сагал на 19-й минуте.

Сборная Чили является одним из участников Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Чилийская команда в результате жеребьевки группового этапа турнира попала в группу В, где ее соперниками будут сборные Германии и Австралии, а также победитель Кубка африканских наций-2017.

Сборная Чили
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Исландии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной