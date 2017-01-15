Футболисты сборной Чили переиграли исландцев в финале товарищеского турнира в Китае

Встреча, прошедшая в воскресенье в китайском Наньине, завершилась со счетом 1:0 в пользу чилийцев. Единственный мяч в матче забил Аньело Сагал на 19-й минуте.

Сборная Чили является одним из участников Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Чилийская команда в результате жеребьевки группового этапа турнира попала в группу В, где ее соперниками будут сборные Германии и Австралии, а также победитель Кубка африканских наций-2017.