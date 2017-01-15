Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28431794/
15 января 2017, 13:10 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Игроки сборной ДР Конго получат премиальные и не будут бойкотировать КАН

Правительство Демократической Республики Конго согласилось выделить премиальные футболистам сборной страны за их выступление на Кубке африканский наций, который стартовал в Габоне.

Игроки национальной команды 13 января бойкотировали тренировку и пригрозили федерации футбола страны не выйти на стартовый матч Кубка Африки против Марокко (16 января). В ответ правительство ДР Конго заверило, что заплатит футболистам премиальные. По словам министра спорта страны Вилли Баконги, деньги в скором времени поступят на счета игроков. Капитан сборной Юссуф Мулумбу заявил, что команда сыграет с марокканцами, информирует USA Today.

Сборная ДР Конго
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России