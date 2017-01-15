Игроки сборной ДР Конго получат премиальные и не будут бойкотировать КАН

Игроки национальной команды 13 января бойкотировали тренировку и пригрозили федерации футбола страны не выйти на стартовый матч Кубка Африки против Марокко (16 января). В ответ правительство ДР Конго заверило, что заплатит футболистам премиальные. По словам министра спорта страны Вилли Баконги, деньги в скором времени поступят на счета игроков. Капитан сборной Юссуф Мулумбу заявил, что команда сыграет с марокканцами, информирует USA Today.