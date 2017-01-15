THE. Обамеянг, Махрез, Мане, Салах… За кого вы на Кубке Африки-2017?

Сейчас много где можно прочесть: Кубок Африканских Наций уже не тот. Осталось только определиться, когда он был тот.



Когда на него приезжали все, кого вызывали? Когда не бунтовали игроки, которым недоплачивали федерации? Когда не было вопросов по безопасности? Когда поля были идеальными, а стадионы — без дорожек? Когда не слышно было стонов насчет того, что «лучше бы больницы построили, чем на футбол деньги тратить»?



Нет, никакого отката назад нет. Это все та же старая добрая Африка, в которой все кувырком. Просто любая оценка КАН основывается в основном на том, кто на турнир приехал из европейских звезд. Дрогба, братья Туре, Жервиньо, Саломон Калу в одной команде против Это’О, Александра Сонга, Идрисса Камени в другой, Кану, Бабангида, Олисе, Окоча, Амунике в третьей — это, по сути, единственный критерий определения уровня турнира, если вы не собираетесь смотреть матчи. Другого не дано.



Меньшее количество звезд в Африке не означает крах системы. Ведь системы никакой нет. Есть обычное понятие «урожай — неурожай». Урожайные годы всегда сменяются неурожайными. Дрогба по определению не может быть много. Это штучный товар, который рождается редко. Дрогба нельзя сделать из каждого, даже если открыть в Кот-д’Ивуаре двести первоклассных академий.



Но и при этом в Кубке Африки-2017 хватает личностей. Мегазвезда Обамеянг потащит вперед Габон. Салах практически олицетворяет сборную Египта. Нападению Алжира — Махрез, Слимани, Браими — может позавидовать не один европейский клуб. Мане из «Ливерпуля» не стал выдумывать повод не ехать, а увеличил шансы Сенегала на победу.



Кубок Африки — это карнавал гораздо больший, чем даже Copa America. Угадать здесь победителя все тяжелее. Что уж говорить, если в Габон не попали нигерийцы.



Здесь играют в другой по сравнению с Европой футбол. Футбол инстинкта, пластики, футбол животной силы, футбол сырой и первобытный. Столкновение удивительно разных стилей, культур и языков.



И не угадать, кто выиграет в этом столкновении. Зато можно болеть — за такой непохожий, но все-таки понятный без перевода футбол. Вы за кого? Ну неужели ни за кого? Ну не может этого быть!