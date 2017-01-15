Обамеянг забил, но Габон провалил увертюру

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КУБОК АФРИКИ-2017. 1-й тур. Группа А

Первый же матч на турнире принес неожиданность. Хозяева турнира на последних минутах упустили победу над сборной Гвинеи-Бисау, которая впервые в своей истории попала в финальный турнир Кубка Африки. С тем же счетом 1:1 сыграли затем Буркина-Фасо и Камерун.

ГАБОН — ГВИНЕЯ-БИСАУ — 1:1 (Обамеянг, 53 — Жуари Соареш, 90+1).

Габон: Овоно, Палюн, Экуэле-Манга, Аппиндангое, Обианг, Танджигора (Поко, 84), Лемина (Канга, 73), Эвуна (Ангуе, 89), Ндонг, Буанга, Обамеянг.

Гвинея-Бисау: Жонас Мендеш, Дабу, Жуари Соареш, Рудинилсон Силва, Агоштинью Соареш, Наниссиу, Франсишку Жуниор (Алдаир, 74), Тони Силва, Зезинью, Жоау Мариу Фернандеш (Пикети, 61), Абел Камара (Ф. Менди, 66).

Наказания: Обианг, 66. Агоштинью Соареш, 76 (предупреждения).

Судья: Гриша (Египет).

14 января. Либревиль. Стадион китайско-габонской дружбы.

Казалось бы, хозяева должны были сделать все, чтобы подойти к турниру во всеоружии. Однако испанец Хосе Антонио Камачо, в прошлом работавший со сборными своей страны и Китая, возглавил команду Габона лишь за 43 дня до старта Кубка Африки. В самом начале декабря он был назначен вместо португальца Жорже Кошты, при котором «пантеры» не вышли из несильной группы на Кубке Африки-2015 и впоследствии показывали невнятную разрозненную игру. Тренера, однако, не убирали, поскольку его защищал португальский гражданин Деку. В прошлом игрок «Порту», «Барселоны» и «Челси» является советником габонского президента Али Бонго по футбольным вопросам.

Наконец, сверху последовала отмашка, но «пантеры» так и не наладили игру. Тем более, что остались без контрольных матчей, если не считать встречу с местным клубом «Мунана», к тому же проигранную со счетом 1:2.

Первый тайм был унылым даже с поправкой на статус матча открытия, участникам которого частенько свойственна скованность. При медленном темпе соперники не создали ни одного серьезного голевого момента. После перерыва габонцы добавили в активности и быстро добились успеха, воспользовавшись ошибками защитников. Один из них элементарно не попал головой по мячу, летевшему на фланг к дебютанту «пантер» Буанга из французского «Тура», уроженцу Ле Мана, решившему незадолго до Кубка Африки выступать за Габон. Его прострел замкнул Обамеянг. До этого совсем незаметный лидер сборной свою партию в увертюре сыграл. Мог позже и еще раз отличиться, когда красиво с лета и разворота нанес удар после подачи с краю от Лемина.

В концовке же «пантеры» действовали слишком осторожно. У соперника, в составе которого собраны преимущественно игроки скромных португальских клубов — причем, необязательно высшего дивизиона, появились шансы. В итоге после нарушения на фланге бывшего ростовчанина Канга и подачи со штрафного Зезинью (полное имя капитана — Жозе Луиш Мендеш Лопеш), признанного лучшим игроком матча, защитник Жуари Соареш из клуба «Мафра», выступающего в португальском D-2, забил головой исторический гол. Как и в двух предыдущих розыгрышах Кубка Африки, хозяева турнира не смогли выиграть в матче открытия (в 2013 году ЮАР — Кабо-Верде — 0:0, в 2015-м — Экваториальная Гвинея — Конго — 1:1). Стадион проводил свою сборную свистом. А в Гвинее-Бисау ничью восприняли как победу.

БУРКИНА-ФАСО — КАМЕРУН — 1:1 (Дайо, 75 — Муканджо, 35)

Буркина-Фасо: Коффи, Мало, Дайо, Б. Коне, Я. Кулибали, Каборе, Аб. Р. Траоре (Зонго, 74), Б. Траоре (Б. Диавара, 61), Питруапа (Бансе, 86), Ал. Траоре, Накульма.

Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаде-Нгаджюи, Тейке, Ойонго, Бассогог (Токо-Экамби, 84), Манджек, Сиани, Нжи (Салли, 77), Муканджо, Зуа.

Наказания: Мабука, 15 Муканджо, 56. Манджек, 63. Б. Диавара, 86. Нгаде-Нгаджюи, 88 (предупреждения).

Судья: Сиказве (Замбия).

14 января. Либревиль. Стадион китайско-габонской дружбы.

Вторая игра получилась на порядок симпатичнее. Соперники хорошо двигались, искали счастье в атаке и еще до перерыва могли забить по паре мячей. Краснодарец Каборе, располагаясь перед задней линией, начинал атаки буркинийцев, был, казалось, вездесущ, но именно его фол у линии штрафной площади привел к голу. Капитан камерунцев Муканджо («Лорьян») умело обвел «стенку».

У «жеребцов» заметны слабости в обороне, где, помимо Коне, в прошлом игрока «Лиона», а ныне «Малаги», собраны футболисты африканских клубов. Справа Бассогог из датского «Ольборга» до перерыва раз за разом накручивал Кулибали из буркинийского «Расинга» (Бобо-Диуласо). На 45+1-й минуте он убежал с центра поля один на один с вратарем Коффи, но тот применил чистый подкат за пределами штрафной площади.

На 57-й минуте стопроцентный момент не использовал Нжи, промахнувшийся с близкого расстояния после того, как Коффи отразил удар Зуа. Зато буркинийцы свой гол затолкали: после штрафного с фланга удачно сыграли головами центральные защитники Коне и Дайо. После этого «жеребцы», у которых, очевидно, осталось больше сил, настойчиво атаковали. Пусть у «Неукротимых львов» были более яркие шансы, в целом результат справедлив.