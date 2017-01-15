Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в матче КАН-2017
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо не выявили победителя в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Встреча первого тура группы A, прошедшая в субботу в Либревиле, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Камеруна гол забил Бенжамен Муканджо (35-я минута). У команды
В следующем матче Камерун 18 января сыграет с
Победитель Кубка африканских наций сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.
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