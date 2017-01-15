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15 января 2017, 2:19 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в матче КАН-2017

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо не выявили победителя в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча первого тура группы A, прошедшая в субботу в Либревиле, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Камеруна гол забил Бенжамен Муканджо (35-я минута). У команды Буркина-Фасо отличился Иссуфу Дайо (75).

В следующем матче Камерун 18 января сыграет с Гвинеей-Бисау, в этот же день Буркина-Фасо встретится с Габоном.

Победитель Кубка африканских наций сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.
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