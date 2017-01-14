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14 января 2017, 21:24 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Габона сыграла вничью с командой Гвинеи-Бисау в стартовом матче КАН-2017

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Габона сыграли вничью с командой Гвинеи-Бисау в стартовом матче Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча первого тура группы A, прошедшая в субботу в Либревиле, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Габона отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (53-я минута). У команды Гвинеи-Бисау гол забил Жуари Соареш (90+1).

В следующем матче турнира габонцы 18 января сыграют с командой Буркина-Фасо, в этот же день Гвинея-Бисау встретится с Камеруном.

Победитель Кубка африканских наций сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.

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