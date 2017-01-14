Сборная Габона сыграла вничью с командой Гвинеи-Бисау в стартовом матче КАН-2017

Встреча первого тура группы A, прошедшая в субботу в Либревиле, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Габона отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (53-я минута). У команды Гвинеи-Бисау гол забил Жуари Соареш (90+1).

В следующем матче турнира габонцы 18 января сыграют с командой Буркина-Фасо, в этот же день Гвинея-Бисау встретится с Камеруном.

Победитель Кубка африканских наций сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.