Сборная Габона сыграла вничью с командой Гвинеи-Бисау в стартовом матче КАН-2017
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Габона сыграли вничью с командой Гвинеи-Бисау в стартовом матче Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Встреча первого тура группы A, прошедшая в субботу в Либревиле, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Габона отличился
В следующем матче турнира габонцы 18 января сыграют с командой
Победитель Кубка африканских наций сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.
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