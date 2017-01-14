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14 января 2017, 19:07 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: РФС продолжает работу по организации матча со сборной Бразилии

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает работу по организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

По словам главы РФС окончательного решения пока нет. Увеличить
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В октябре Мутко заявил, что РФС достиг предварительной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении встречи между национальными сборными. Предположительно, в июне она откроет реконструируемый стадион «Лужники».

«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», — сказал Мутко.
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