Мутко: РФС продолжает работу по организации матча со сборной Бразилии
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает работу по организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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В октябре Мутко заявил, что РФС достиг предварительной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении встречи между национальными сборными. Предположительно, в июне она откроет реконструируемый стадион «Лужники».
«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», — сказал Мутко.
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