Кубок Африки, который благословили Деку и Месси
В Габоне сегодня стартует 31-й розыгрыш Кубка Африки. В матче открытия команда хозяев принимает
Гвинею-Бисау, дебютанта финальной стадии. Между тем футбол стал в стране у экватора ареной для политической борьбы.
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Проведение крупных спортивных соревнований, нравится или нет, часто сопряжено с политикой. Вот и в Габоне рассматривают Кубок Африки-2017 как дело чести, а также средство для всенародного единения и укрепления власти президента Али Бонго, набравшего на августовских выборах лишь 50,66 процента голосов. Оппозиция оспорила его победу, попыталась устроить своего рода «майдан». Демонстранты подожгли здание Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), в результате беспорядков были погибшие. Конституционный суд, однако, утвердил результаты голосования.
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ЭТО’О ДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ГАБОНА МАЙКИ «АНЖИ»
Али Бонго — страстный любитель футбола. Помнится, к началу Кубку Африки-2012, который Габон проводил совместно с Экваториальной Гвинеей, Самюэль Это’О привез главе государства футболки «Анжи» с именем габонского президента на спине. А сейчас Бонго сделал своим советником по футбольным вопросам
Одна из амбиций главы государства — превратить страну в эдакий спортивный перекресток Африки. В прошлом году, например, уже в четвертый раз на улицах Либревиля прошел Марафон Габона, собравший более 13 тысяч участников.
Что касается африканского футбольного чемпионата, то Бонго захотелось провести его силами только своей страны. В итоге Габон добился того, что Африканская конфедерация футбола, вынужденная, как и в случае 2013 года, подыскивать замену растерзанной Ливии, оказала ему доверие.
С помощью китайцев, воздвигнувших к 2012 году «Стадион
ОСНОВАНИЕ СТАДИОНА БЕЗ ПЕРВОГО КИРПИЧА
Первый камень стадиона в
Месси и Бонго оставили на двух камнях, а точнее, кирпичах, оттиски своих ладоней. Однако вскоре эти ценные изделия исчезли. Один из них — не сообщалось, какой именно — так и не нашли. Злоумышленника, между тем, полиция задержала. Было объявлено, что это близкий к оппозиции (что неудивительно) субъект, который устраивал к камням в частном порядке платные экскурсии. Как писала газета Times Gabon, cудить за предательство родины его не стали. Человек даже стал очень популярен в
Между тем, по сообщениям СМИ, за закладку первого камня Месси заплатили 3,5 миллиона евро. Правительство Габона это категорически отрицало.
ТЕПЕРЬ ПУСТЬ СЫГРАЮТ ФУТБОЛИСТЫ
Оппозиция вообще возмущается затратами на проведение турнира, в том числе строительство стадионов, подчеркивая, что в стране полно нуждающихся и много чего не хватает. В частности, в социальной сфере. По ее данным, два розыгрыша Кубка Африки стали казне в 500 миллиардов африканских франков (760 миллионов евро). «Это все ревность, ревность и еще раз ревность», — парировал Бонго.
Его отца Омара, правившего страной с 1967 года до своей кончины в 2009-м, тоже ведь обвиняли в стремлении пустить пыль в глаза. К встрече в верхах 1977 года Организации африканского единства (ныне Африканский союз) в Либревиле, пользуясь нефтяными деньгами, построили «Городок демократии»,
В свою очередь вратарь габонской сборной Дидье Овоно, ныне защищающий ворота бельгийского «Остенде», в ответ на вопрос о призывах к бойкоту турнира заметил перед матчем открытия на волне RFI: «Политики свой матч уже сыграли, теперь пусть сыграют футболисты».
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