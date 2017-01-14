Кубок Африки, который благословили Деку и Месси

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Проведение крупных спортивных соревнований, нравится или нет, часто сопряжено с политикой. Вот и в Габоне рассматривают Кубок Африки-2017 как дело чести, а также средство для всенародного единения и укрепления власти президента Али Бонго, набравшего на августовских выборах лишь 50,66 процента голосов. Оппозиция оспорила его победу, попыталась устроить своего рода «майдан». Демонстранты подожгли здание Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), в результате беспорядков были погибшие. Конституционный суд, однако, утвердил результаты голосования.

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ЭТО’О ДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ГАБОНА МАЙКИ «АНЖИ»

Али Бонго — страстный любитель футбола. Помнится, к началу Кубку Африки-2012, который Габон проводил совместно с Экваториальной Гвинеей, Самюэль Это’О привез главе государства футболки «Анжи» с именем габонского президента на спине. А сейчас Бонго сделал своим советником по футбольным вопросам вице-чемпиона Европы 2004 года в составе сборной Португалии Деку, выступавшего за «Порту», «Барселону» и «Челси».

Одна из амбиций главы государства — превратить страну в эдакий спортивный перекресток Африки. В прошлом году, например, уже в четвертый раз на улицах Либревиля прошел Марафон Габона, собравший более 13 тысяч участников.

Что касается африканского футбольного чемпионата, то Бонго захотелось провести его силами только своей страны. В итоге Габон добился того, что Африканская конфедерация футбола, вынужденная, как и в случае 2013 года, подыскивать замену растерзанной Ливии, оказала ему доверие.

С помощью китайцев, воздвигнувших к 2012 году «Стадион китайско-габонской дружбы» в Либревиле, были построены два 20-тысячника. Арена в Оеме наречена «Энгонг», что на языке фанг значит «Стадион бессмертного народа», а стадион в Порт-Жантиле — «Мишель Эссонге» в честь поныне здравствующего 75-летнего друга президента, в прошлом члена правительства, который на церемонии открытия в прошлый понедельник был растроган до слез и долго обнимал Бонго.

ОСНОВАНИЕ СТАДИОНА БЕЗ ПЕРВОГО КИРПИЧА

Первый камень стадиона в Порт-Жантиле заложил сам Лионель Месси, приезжавший туда для этого летом 2015 года. Надо сказать, на фоне встречавших его высокопоставленных лиц в костюмах и галстуках аргентинец в джинсовых шортах и майке с изображением черепа и костей на груди выглядел странно. Во время торжественной церемонии с участием президента, он, правда, заменил футболку с мрачным дизайном, но все равно смотрелся очень фривольно.

Месси и Бонго оставили на двух камнях, а точнее, кирпичах, оттиски своих ладоней. Однако вскоре эти ценные изделия исчезли. Один из них — не сообщалось, какой именно — так и не нашли. Злоумышленника, между тем, полиция задержала. Было объявлено, что это близкий к оппозиции (что неудивительно) субъект, который устраивал к камням в частном порядке платные экскурсии. Как писала газета Times Gabon, cудить за предательство родины его не стали. Человек даже стал очень популярен в Порт-Жантиле. Все, мол, потому, что в стране обожают футбол и с нетерпением ждут Кубка Африки.

Между тем, по сообщениям СМИ, за закладку первого камня Месси заплатили 3,5 миллиона евро. Правительство Габона это категорически отрицало.

ТЕПЕРЬ ПУСТЬ СЫГРАЮТ ФУТБОЛИСТЫ

Оппозиция вообще возмущается затратами на проведение турнира, в том числе строительство стадионов, подчеркивая, что в стране полно нуждающихся и много чего не хватает. В частности, в социальной сфере. По ее данным, два розыгрыша Кубка Африки стали казне в 500 миллиардов африканских франков (760 миллионов евро). «Это все ревность, ревность и еще раз ревность», — парировал Бонго.

Его отца Омара, правившего страной с 1967 года до своей кончины в 2009-м, тоже ведь обвиняли в стремлении пустить пыль в глаза. К встрече в верхах 1977 года Организации африканского единства (ныне Африканский союз) в Либревиле, пользуясь нефтяными деньгами, построили «Городок демократии», конгресс-центр с резиденциями для глав государств. По тем временам — а мне довелось в середине 80-х побывать в габонской столице — это был роскошный комплекс. А в адрес критиков прозвучала отповедь на все времена и для любых широт: посмотрите на Версаль — кто теперь вспоминает про затраты?

В свою очередь вратарь габонской сборной Дидье Овоно, ныне защищающий ворота бельгийского «Остенде», в ответ на вопрос о призывах к бойкоту турнира заметил перед матчем открытия на волне RFI: «Политики свой матч уже сыграли, теперь пусть сыграют футболисты».