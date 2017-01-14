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14 января 2017, 14:11 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Китайские футболисты обыграли хорватов в матче за третье место на турнире в Наньнине

Футболисты сборной Китая в серии пенальти победили команду Хорватии в матче за третье место на домашнем товарищеском турнире в Наньнине.

Основное время встречи, состоявшейся в субботу, завершилось со счетом 1:1. На гол хорватского полузащитника Луки Иванушеца на 36-й минуте хозяева ответили точным ударом Цзинбинь Вана на 89-й. В результате команды выявляли победителя в серии пенальти, где точнее оказались китайские футболисты — 4:3.

В воскресенье в финале турнира сыграют сборные Исландии и Чили.
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