Китайские футболисты обыграли хорватов в матче за третье место на турнире в Наньнине

Основное время встречи, состоявшейся в субботу, завершилось со счетом 1:1. На гол хорватского полузащитника Луки Иванушеца на 36-й минуте хозяева ответили точным ударом Цзинбинь Вана на 89-й. В результате команды выявляли победителя в серии пенальти, где точнее оказались китайские футболисты — 4:3.

В воскресенье в финале турнира сыграют сборные Исландии и Чили.