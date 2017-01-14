Поход за путевкой в Россию
В столице Габона — Либревиле сегодня стартует 31-й розыгрыш Кубка Африки, победитель которого завоюет право выступить на Кубке конфедераций-2017 в России.
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Видимо, что-то случилось...
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Обстоятельства складываются так, что во втором десятилетии 21-го века африканский чемпионат то и дело проходит в Экваториальной Африке. В 2012 году турнир провели совместно Габон и Экваториальная Гвинея. Розыгрыши 2015 и 2017 годов доверили соответственно Марокко и ЮАР. Однако
ГАБОН ЗАМЕНИЛ РАСТЕРЗАННУЮ ЛИВИЮ
Два года назад Марокко потребовало переноса турнира в связи с эпидемией эболы. Африканская конфедерация футбола на это не согласилась и передала право организации Экваториальной Гвинее. А поскольку в Ливии
Габон — одно из наиболее благополучных в экономическом отношении государств Африки. В нем добывают нефть, газ, марганец, уран, страна экспортирует лес. На территории в 268 тысяч квадратных километров, что несколько меньше Италии, но больше Великобритании, проживает лишь 1,7 миллиона человек. Как следствие при расчете ВВП на душу населения, пусть это напоминает среднюю температуру по больнице, Габон уступает на континенте только нефтедобывающей Экваториальной Гвинее и Сейшельским островам. В некоторых классификациях выше оказывается еще Маврикий.
Возведенный в столичном пригороде Ангондже к турниру 2012 года Стадион
ТРОИЦА ПОБЕД У «НАШИХ» УЖЕ БЫЛА
Российский чемпионат будет представлен на турнире лишь дуэтом. В сборную
Впоследствии РФПЛ делегировала от пяти до семи человек. Рекорд был установлен в 2008 году и повторен в 2015-м. Два года назад на турнир поехали Каборе (тогда еще «Кубань»), С. Думбья (Кот-д’Ивуар, ЦСКА), Лунгу (Замбия, «Урал»), Бокила (ДР Конго, «Терек»), Канга (Габон, «Ростов»), Ндой (Сенегал, «Локомотив») и Рабиу (Гана, «Кубань»).
Более того, наши африканцы в трех розыгрышах подряд становились победителями! В 2012 году это удалось замбийцу Лунгу, в 2013-м — двум нигерийцам, армейцу Мусе и спартаковцу Эменике, который к тому же стал лучшим бомбардиром, а в 2015-м — ивуарийцу С. Думбья. В разгар турнира он, правда, перешел в «Рому», но в заявке «слонов» значился как игрок московских армейцев.
ТЬМА ЗНАКОМЫХ ЛИЦ!
Российское представительство могло бы быть вдвое больше, если бы в канун нового года ганец Менса не покинул «Анжи», а угандиец Олоя не расстался с «Кубанью». Первый уехал в американский клуб «Коламбус Крю», второй же вернулся в чемпионат Вьетнама.
Финалист прошлого розыгрыша Рабиу («Анжи») не попал в заявку Ганы
Наших бывших, однако, в составах
АФРИКА ВСЕГДА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ
В общем, на турнире будут наши старые знакомые и, может быть,
ЦИФРЫ
1 сборная дебютирует на турнире — команда
2 человека выигрывали Кубок Африки как игрок и тренер — египтянин Махмуд
3 своих последних финальных матча проиграла сборная Ганы — в 1992-м, 2010-м и 2015-м. В общей сложности ганцы восемь раз участвовали в решающих поединках.
5 мячей в одном матче против Эфиопии в 1970 году забил ивуариец Лоран Поку.
7 раз выигрывали Кубок египтяне.
9 мячей были забиты в игре Египта с Нигерией (6:3) в 1963 году.
18 мячей в общей сложности забил камерунец Самюэль Это’О — лучший бомбардир турнира.
23 секунды потребовалось египтянину Айману Мансуру, чтобы забить самый быстрый гол Кубка Африки — в 1994-м он поразил ворота габонцев.
36 матчей провел за сборную Камеруна Ригобер Сонг в период с 1996 по 2010 год. Это рекорд турнира.
90 матчей провела команда Египта на Кубке Африки — больше всех.
КУБОК АФРИКИ-2017
Группа А. Либревиль
Габон,
Группа В. Франсвиль
Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве
Группа С. Оем
Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Марокко, Того
Группа D. Порт-Жантиль
Гана, Мали, Египет, Уганда.
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