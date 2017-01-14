Поход за путевкой в Россию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обстоятельства складываются так, что во втором десятилетии 21-го века африканский чемпионат то и дело проходит в Экваториальной Африке. В 2012 году турнир провели совместно Габон и Экваториальная Гвинея. Розыгрыши 2015 и 2017 годов доверили соответственно Марокко и ЮАР. Однако из-за военных действий в Ливии срочно пришлось менять место проведения Кубка-2013. За него взялась ЮАР, которая располагает после ЧМ-2010 стадионами, причем в значительной мере простаивающими. Ливии же предложили 2017 год.

ГАБОН ЗАМЕНИЛ РАСТЕРЗАННУЮ ЛИВИЮ

Два года назад Марокко потребовало переноса турнира в связи с эпидемией эболы. Африканская конфедерация футбола на это не согласилась и передала право организации Экваториальной Гвинее. А поскольку в Ливии по-прежнему царит хаос, нынешний турнир перешел к Габону, который, напомним, был одним из хозяев пять лет назад. Наконец, через два года Кубок Африки намечено провести в соседнем Камеруне, то есть снова в том же регионе.

Габон — одно из наиболее благополучных в экономическом отношении государств Африки. В нем добывают нефть, газ, марганец, уран, страна экспортирует лес. На территории в 268 тысяч квадратных километров, что несколько меньше Италии, но больше Великобритании, проживает лишь 1,7 миллиона человек. Как следствие при расчете ВВП на душу населения, пусть это напоминает среднюю температуру по больнице, Габон уступает на континенте только нефтедобывающей Экваториальной Гвинее и Сейшельским островам. В некоторых классификациях выше оказывается еще Маврикий.

Возведенный в столичном пригороде Ангондже к турниру 2012 года Стадион китайско-габонской дружбы (кто строил, думается, ясно из названия) вмещает 40 тысяч зрителей, арена во Франсвиле на юго-востоке страны — 22 тысячи. К ним добавились стадионы в экономической столице, которую принято называть Порт-Жантиль, хотя произносится Пор-Жантий, и городе Оем, что на севере у границ с материковой частью Экваториальной Гвинеи и Камеруном. Они рассчитаны на 25 и 20 тысяч человек соответственно.

ТРОИЦА ПОБЕД У «НАШИХ» УЖЕ БЫЛА

Российский чемпионат будет представлен на турнире лишь дуэтом. В сборную Буркина-Фасо призван ее капитан, 28-летний опорный полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, а в команду Мали — 22-летний нападающий «Ростова» Мусса Думбья. Два человека — самый низкий показатель после 2002 года, когда на Кубок Африки в Мали впервые поехал игрок из отечественного клуба. Первопроходцем стал тогда ганец из «Сатурна» Принс Амоако.

Впоследствии РФПЛ делегировала от пяти до семи человек. Рекорд был установлен в 2008 году и повторен в 2015-м. Два года назад на турнир поехали Каборе (тогда еще «Кубань»), С. Думбья (Кот-д’Ивуар, ЦСКА), Лунгу (Замбия, «Урал»), Бокила (ДР Конго, «Терек»), Канга (Габон, «Ростов»), Ндой (Сенегал, «Локомотив») и Рабиу (Гана, «Кубань»).

Более того, наши африканцы в трех розыгрышах подряд становились победителями! В 2012 году это удалось замбийцу Лунгу, в 2013-м — двум нигерийцам, армейцу Мусе и спартаковцу Эменике, который к тому же стал лучшим бомбардиром, а в 2015-м — ивуарийцу С. Думбья. В разгар турнира он, правда, перешел в «Рому», но в заявке «слонов» значился как игрок московских армейцев.

ТЬМА ЗНАКОМЫХ ЛИЦ!

Российское представительство могло бы быть вдвое больше, если бы в канун нового года ганец Менса не покинул «Анжи», а угандиец Олоя не расстался с «Кубанью». Первый уехал в американский клуб «Коламбус Крю», второй же вернулся в чемпионат Вьетнама.

Финалист прошлого розыгрыша Рабиу («Анжи») не попал в заявку Ганы из-за травмы, Зе Луиш (Кабо-Верде, «Спартак»), Ндинга (Конго, «Локомотив»), Конде (Гвинея, «Амкар») и Мутари (Нигер, «Анжи») остались в распоряжении клубов, так как их сборные не пробились в финальный турнир. Среди неудачников отборочного турнира оказалась и могучая Нигерия с экс-армейцем Мусой, угодившая в одну группу с Египтом.

Наших бывших, однако, в составах команд-участниц хватает. Это: Канга (Габон, «Црвена Звезда»), мелькнувший в «Краснодаре» и «Тереке» камерунец Тейке («Сошо»), в прошлом вратарь «Крыльев Советов» М’Боли (Алжир, «Антальяспор»), побывавший в «Краснодаре» нападающий Конате (Сенегал, «Сьон»), экс-нападающий «Терека» Бокила (ДР Конго, «Аль-Харитият», Катар), бывший казанец Вакасо (Гана, «Панатинаикос») и, наконец, трио марокканцев: Мануэл да Кошта («Олимпиакос»), Карсела-Гонсалес («Гранада») и Буссуфа («Аль-Джазира», ОАЭ). Первый выступал за «Локомотив», второй — за «Анжи», а третий — за оба этих клуба.

АФРИКА ВСЕГДА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ

В общем, на турнире будут наши старые знакомые и, может быть, кому-то из них улыбнется удача. Кубки Африки хороши тем, что результат предсказать трудно. Действующий чемпион Кот-д’Ивуар выглядит в теории менее убедительно, чем два года назад из-за отставки Яя Туре, травмы Жервинью, неважной формы у Бони. Однако «слоны» все равно числятся среди фаворитов наряду с Ганой, Алжиром, а также, пожалуй, Египтом и Сенегалом, прошедшим отборочный турнир со 100-процентным результатом. Выстрелить способны ДР Конго, Марокко, Мали и, как знать, кто-то еще. Достаточно вспомнить сенсационное чемпионство Замбии-2012 или выход в финал Буркина-Фасо-2013. Подождем же заключительного матча 5 февраля, после чего скажем победителю: «Добро пожаловать в Россию!».

ЦИФРЫ

1 сборная дебютирует на турнире — команда Гвинеи-Бисау.

2 человека выигрывали Кубок Африки как игрок и тренер — египтянин Махмуд Эль-Гохари (1959 и 1998) и нигериец Стивен Кеши (1994 и 2013).

3 своих последних финальных матча проиграла сборная Ганы — в 1992-м, 2010-м и 2015-м. В общей сложности ганцы восемь раз участвовали в решающих поединках.

5 мячей в одном матче против Эфиопии в 1970 году забил ивуариец Лоран Поку.

7 раз выигрывали Кубок египтяне.

9 мячей были забиты в игре Египта с Нигерией (6:3) в 1963 году.

18 мячей в общей сложности забил камерунец Самюэль Это’О — лучший бомбардир турнира.

23 секунды потребовалось египтянину Айману Мансуру, чтобы забить самый быстрый гол Кубка Африки — в 1994-м он поразил ворота габонцев.

36 матчей провел за сборную Камеруна Ригобер Сонг в период с 1996 по 2010 год. Это рекорд турнира.

90 матчей провела команда Египта на Кубке Африки — больше всех.