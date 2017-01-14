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https://sport.mail.ru/news/football-national/28424701/
14 января 2017, 11:34 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Марлос: Я рад, что Шевченко заинтересован в моем присутствии в сборной Украины

Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос заявил, что он рад возможности выступать за сборную Украины, однако отметил, что для начала хочет узнать мнение игроков национальной команды по этому поводу.

Бразильский полузащитник Шахтера <span class=error>Марлос</span> заявил что он рад возможности выступать за сборную Украины однако отметил что для начала хочет узнать мнение игроков национальной команды по этому поводу. Увеличить
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В чемпионате Украины 28-летний футболист выступает с 2011 года. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 3 передачи в 17 встречах.

— Я уже больше пяти лет в Украине, поэтому могу получить паспорт, — цитирует Globoe Sporte Марлоса. — Есть такая возможность, я обсудил ее с нашим руководством. Но это непростое решение, ведь я стану гражданином другой страны, в которой своя культура. Но это страна, которую я люблю. Хочется узнать мнение игроков сборной — нужен ли я им. Нет смысла выступать за сборную, в которой тебя не ждут.

Я три раза контактировал с Шевченко, и мы с ним немного поговорили. Для меня он был кумиром, поэтому я рад, что он заинтересован в моем присутствии в сборной Украины.

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