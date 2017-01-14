Марлос: Я рад, что Шевченко заинтересован в моем присутствии в сборной Украины
Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос заявил, что он рад возможности выступать за сборную Украины, однако отметил, что для начала хочет узнать мнение игроков национальной команды по этому поводу.
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В чемпионате Украины 28-летний футболист выступает с 2011 года. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 3 передачи в 17 встречах.
— Я уже больше пяти лет в Украине, поэтому могу получить паспорт, — цитирует Globoe Sporte Марлоса. — Есть такая возможность, я обсудил ее с нашим руководством. Но это непростое решение, ведь я стану гражданином другой страны, в которой своя культура. Но это страна, которую я люблю. Хочется узнать мнение игроков сборной — нужен ли я им. Нет смысла выступать за сборную, в которой тебя не ждут.
Я три раза контактировал с Шевченко, и мы с ним немного поговорили. Для меня он был кумиром, поэтому я рад, что он заинтересован в моем присутствии в сборной Украины.
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