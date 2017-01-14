Обамеянг принимает гостей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

История

Стартующий завтра розыгрыш Кубка африканских наций станет уже 31-м в истории турнира — впервые первенство Черного континента прошло еще в далеком 1957 в столице Судана Хартуме всего спустя год после провозглашения страной независимости. Победили тогда египтяне, в финале разгромившие со счетом 4:0 эфиопов, причем все четыре мяча в той встрече забил один футболист.

Не обошлось и без скандала: планировавшая сыграть на Кубке сборная ЮАР соглашалась присылать на соревнование команду, составленную либо исключительно из темнокожих, либо только из игроков европеоидной расы, за что в итоге была исключена из Африканской футбольной конфедерации аж до 1992 года.

Всего же розыгрыше приняли участие три коллектива — помимо финалистов выступили перед своими болельщиками и суданцы, занявшие последнее место.

К слову, именно национальная команда Египта на данный момент остается лидером по победам на КАН: золото турнира уходило в руки «фараонов» целых семь раз, причем сразу три виктории датированы первым десятилетием XXI века.

Действующим обладателем чемпионского звания является Кот-д’Ивуар, два года назад в Экваториальной Гвинее в решающем поединке одолевший по пенальти ганцев. Интересно, что в том финале командам для определения сильнейшего понадобилось пробить по 11 (!) послематчевых ударов каждой.

Лучшим же бомбардиром в истории первенства континента пока что остается экс-нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’о из Камеруна, на счету которого 18 мячей.

Стоит также отметить, что предстоящий розыгрыш Кубка должен был состояться в Ливии, однако в 2014 году местная федерация отказалась от права на проведение турнира из-за нестабильной ситуации в стране.

Соревнование в итоге перенесли в Габон, одно из самых стабильных и богатых государств Африки.

Расклады

Предсказывать победителя КАН — дело неблагодарное, так как выигрывают первенство частенько, не главные фавориты, а андердоги, что всецело отражает всю суть африканского футбола, яркого, эмоционального, но все-таки (в сравнении с тем же европейским) не столь высокопрофессионального, если говорить именно о личностном профессионализме здешних игроков, а не об уровне их таланта.

Так, например, было в 2012 году, когда триумфаторами Кубка стали не переполненные звездами сборные Ганы и Кот-д’Ивуара, а скромные даже по местным меркам замбийцы, взявшие свое за счет отлаженной и дисциплинированной командой игры.

Впрочем, несмотря на всю сложность прогнозирования, назвать очевидных фаворитов предстоящего розыгрыша все же можно — за золото предстоящего первенства континента, скорее всего, поборется кто-то из септета с участием Сенегала, Габона, Египта, Ганы, Алжира, Кот-д’Ивуара и Камеруна.

По мнению букмекеров, наиболее очевидным претендентом на титул в этом году являются действующие чемпионы с Берега слоновой кости, на успехе которых можно обогатиться всего в 3,5 раза.

В ивуарийцев, правда, верят далеко не все эксперты — их скепсис вызван неоднозначной фигурой главного тренера Мишеля Дюссье, не имевшего ранее серьезного опыта работы со звездными футболистами, а также проходящей в коллективе сменой поколений.

Особый интерес вызывают высокие ожидания от Сенегала, никогда ранее не выигрывавшего Кубок и вот уже 14 лет не выходившего на чемпионат мира.

За Львов теранги говорят один из сильнейших на турнире составов, а также желание побеждать, однако на выступлении коллектива вполне может сказаться отсутствие чемпионского опыта на уровне сборных.

Еще более грозный подбор игроков в Габон везет команда Алжира, блестяще выступившая на мундиале-2014, где в 1/8 финале всерьез заставила понервничать будущих триумфаторов немцев.

Все бы ничего, да только то же самое о Лисах пустыни писали и перед КАН-2015, на котором алжирцы бесславно вылетели в четвертьфинале, практически без шансов уступив Кот-д’Ивуару.

Подобное относится и к ганцам, однако с небольшим утонением — выигрывать на Кубках Африки Черные звезды любят и умеют, да и едва ли сборная не захочет реабилитироваться за обиднейшее фиаско в финале предыдущего розыгрыша, благо, что слабее она с тех пор не стала.

Списывать со счетов нельзя и хозяев турнира, а также египтян с Камеруном, каждый из которых вполне может преподнести сюрприз, дойдя до решающих стадий, а, возможно, и победив: все же свои весомые козыри эти коллективы имеют и готовы ими пользоваться.

Звезды

На Кубке африканских наций — 2017 сыграет немалое количество по-настоящему хороших футболистов, однако особо выделить стоит пятерых из них.

Во-первых, это, конечно, Пьер-Эмерик Обамеянг, едва ли не единственная надежда Габона на успешное выступление на домашнем турнире.

Ночной кошмар всех вратарей Бундеслиги, не оставляющий надежд в скором времени перейти из дортмундской «Боруссии» в «Реал», в текущем чемпионате Германии забивает в среднем более одного мяча за матч и сделает все возможное, чтобы помочь своей сборной пройти на континентальном форуме как можно дальше.

Пристально следует наблюдать и за вингером сенегальской команды Садио Мане, на клубном уровне выступающим за «Ливерпуль». В этом розыгрыше АПЛ реактивный футболист результативной игрой помогает бороться за чемпионство коллективу Юргена Клоппа — подсобит он и своим соотечественникам, усилив и без того мощную атакующую линию национального коллектива.

На КАН-2017 едет также лучший игрок Африки минувшего года, и зовут его Рияд Марез. Поразив в 2016- весь мир в составе «Лестера», новый сезон алжирец начал ощутимо менее ярко, однако уже ближе к зиме все-таки стал постепенно выходить на свой недавний уровень.

Турнир в Габоне — отличный шанс для полузащитника доказать Арсену Венгеру, что тот ошибся, не став летом доводить до победного сделку по трансферу Рияда в «Арсенал».

Цементировать центр обороны действующих чемпионов будет молодой Эрик Байи из «Манчестер Юнайтед», на которого в межсезонье по поручению Жозе Моуринью руководство «дьяволов» не пожалело кругленькой суммы. Именно на него болельщики Кот-д’Ивуара возлагают миссию по сохранению ворот сборной в неприкосновенности — учитывая низкий уровень основного вратаря сборной, играющего за клуб из конголезского первенства, задача эта из числа сверхважных.

А вот египетские фанаты будут ждать великих свершений от хавбека Мохаммеда Салаха, который еще пару лет назад мог перейти в московский «Спартак», но, к сожалению, лишился возможности поиграть на «идеальных» декабрьских полях в России и теперь успешно защищает цвета итальянской «Ромы». Примечательно, что в Риме так не хотели отпускать игрока на Кубок Африки, что всерьез раздумывали над возможностью запретить футболисту отлучиться в сборную, однако в итоге, поняв серьезность намерений египтянина, все же дали тому добро.

«Наши» футболисты

На КАН-2017 РФПЛ будут представлять всего два игрока — «кремень» Буркина-Фасо Шарль Каборе («Краснодар») да малиец Мусса Думбия («Ростов»).