Определился соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Мемориала Гранаткина

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Встреча пройдет в понедельник, 16 января, в 19:30 по времени Астаны. По итогам группового этапа Казахстан возглавил корзину С, набрав пять очков в трех матчах. Футболисты Словении показали такой же результат, но стали вторыми в группе D.