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14 января 2017, 10:46 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Определился соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Мемориала Гранаткина

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-18) сыграет с командой Словении в четвертьфинале Мемориала Гранаткина в Санкт-Петебурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоится 16 января. Увеличить
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Встреча пройдет в понедельник, 16 января, в 19:30 по времени Астаны. По итогам группового этапа Казахстан возглавил корзину С, набрав пять очков в трех матчах. Футболисты Словении показали такой же результат, но стали вторыми в группе D.

Напомним, Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы.

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