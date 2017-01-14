Определился соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Мемориала Гранаткина
Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-18) сыграет с командой Словении в четвертьфинале Мемориала Гранаткина в
Санкт-Петебурге, передает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча пройдет в понедельник, 16 января, в 19:30 по времени Астаны. По итогам группового этапа Казахстан возглавил корзину С, набрав пять очков в трех матчах. Футболисты Словении показали такой же результат, но стали вторыми в группе D.
Напомним, Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом
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