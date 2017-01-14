Кубок Африки по футболу определит последнего участника Кубка конфедераций

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Чемпион Африки определится 5 февраля, победитель предстоящего в Габоне турнира станет восьмым участником Кубка конфедераций, попав в группу В вместе с командами Германии, Чили и Австралии. За чемпионский титул и путевку на Кубок конфедераций будут бороться 16 команд, разделенных на четыре группы.

В группе А (матчи пройдут в столице Габона Либревиле) выступят сборные Габона, Буркина-Фасо, Камеруна и Гвинеи- Бисау, группе В (Франсвиль) — Алжира, Туниса, Сенегала и Зимбабве, группе С (Оем) — Кот-д’Ивуара, ДР Конго, Марокко и Того, группе D (Порт-Жантиль) — Ганы, Мали, Египта и Уганды. По итогам группового турнира 14—25 января определятся четвертьфиналисты, матчи этой стадии пройдут 28—29 января , причем победители групп останутся в своих городах.

1 и 2 февраля в Либревиле и Франсвиле пройдут полуфинальные встречи, матч за третье место состоится 4 февраля в Порт-Жантиле, финал — 5 февраля на стадионе «Амити» в Либревиле, который вмещает 40 тысяч зрителей.

В турнире примут участие два представителя клубов Российской футбольной премьер-лиги — Мусса Думбия из «Ростова» выступит за сборную Мали, Шарль Каборе из «Краснодара» сыграет за команду Буркина-Фасо. Полузащитник ростовского клуба провел за малийцев 16 матчей, в которых забил три гола. Хавбек краснодарской команды за национальную сборную сыграл 70 встреч, в которых отличился четырьмя мячами.

Неприкаянный турнир

Место проведения Кубка Африки 2017 года несколько раз переносилось. Шесть лет назад право организовать этот турнир получила ЮАР, однако вскоре этой стране пришлось в срочном порядке проводить Кубок Африки 2013 года, запланированный в Ливии, из-за военных действий в этой стране. Ливия взамен получила турнир 2017 года, однако в августе 2014-го она окончательно отказалась от организации футбольных соревнований.

В апреле 2015 года местом проведения Кубка Африки — 2017 был выбран Габон, опередив кандидатуры Алжира и Ганы. В пользу Габона сыграло финансовое положение этого экваториального государства, которое во многом за счет добычи и переработки нефти является одним из самых богатых и стабильных в Африке. К тому же Габон недавно уже проводил Кубок Африки — в 2012 году совместно с Экваториальной Гвинеей, когда матчи проходили в Либревиле (на атлантическом побережье) и Франсвиле на востоке страны, где для турнира были построены новые стадионы — на 40 и 35 тысяч зрителей соответственно.

На сей раз футбольный праздник придет также в высокогорный городок Оем на севере страны и второй по значимости город Порт-Жантиль, центр нефтяной промышленности страны. В Оеме и Порт-Жантиле для Кубка Африки построены новые 20-тысячные арены.

История Кубка Африки

12 участников нынешнего Кубка Африки ранее выходили в финал, лишь сборная Гвинеи-Бисау дебютирует на этом турнире.

Кубок Африки пройдет в 31-й раз, первый турнир состоялся в 1957 году в Судане и завершился победой сборной Египта. «Фараоны» остаются самой титулованной командой континента, выиграв трофей семь раз, однако последняя победа египтян датирована 2010 годом. По четыре победы на счету сборных Ганы и Камеруна, три титула завоевали нигерийские «Орлы», которые не сумели пробиться на нынешний турнир.

В 2015 году Кубок Африки прошел в Экваториальной Гвинее и завершился победой сборной Кот-д’Ивуара, которая в финале в серии пенальти обыграла ганцев.

Все победители Кубка африканских наций:

1957 — Египет

1959 — Египет (Объединенная арабская республика)

1962 — Эфиопия

1963 — Гана

1965 — Гана

1968 — ДР Конго

1970 — Судан

1972 — Конго

1974 — ДР Конго (Заир)

1976 — Марокко

1978 — Гана

1980 — Нигерия

1982 — Гана

1984 — Камерун

1986 — Египет

1988 — Камерун

1990 — Алжир

1992 — Кот-д’Ивуар

1994 — Нигерия

1996 — ЮАР

1998 — Египет

2000 — Камерун

2002 — Камерун

2004 — Тунис

2006 — Египет

2008 — Египет

2010 — Египет

2012 — Замбия

2013 — Нигерия

2015 — Кот-д’Ивуар.