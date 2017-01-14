Кубок Африки по футболу определит последнего участника Кубка конфедераций
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Кубок африканских наций по футболу стартует в субботу в Габоне. Победитель турнира получит путевку на Кубок конфедераций, который пройдет летом в четырех российских городах.
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Чемпион Африки определится 5 февраля, победитель предстоящего в Габоне турнира станет восьмым участником Кубка конфедераций, попав в группу В вместе с командами Германии, Чили и Австралии. За чемпионский титул и путевку на Кубок конфедераций будут бороться 16 команд, разделенных на четыре группы.
В группе А (матчи пройдут в столице Габона Либревиле) выступят сборные Габона,
1 и 2 февраля в Либревиле и Франсвиле пройдут полуфинальные встречи, матч за третье место состоится 4 февраля в
В турнире примут участие два представителя клубов Российской футбольной
Неприкаянный турнир
Место проведения Кубка Африки 2017 года несколько раз переносилось. Шесть лет назад право организовать этот турнир получила ЮАР, однако вскоре этой стране пришлось в срочном порядке проводить Кубок Африки 2013 года, запланированный в Ливии,
В апреле 2015 года местом проведения Кубка Африки — 2017 был выбран Габон, опередив кандидатуры Алжира и Ганы. В пользу Габона сыграло финансовое положение этого экваториального государства, которое во многом за счет добычи и переработки нефти является одним из самых богатых и стабильных в Африке. К тому же Габон недавно уже проводил Кубок Африки — в 2012 году совместно с Экваториальной Гвинеей, когда матчи проходили в Либревиле (на атлантическом побережье) и Франсвиле на востоке страны, где для турнира были построены новые стадионы — на 40 и 35 тысяч зрителей соответственно.
На сей раз футбольный праздник придет также в высокогорный городок Оем на севере страны и второй по значимости город
История Кубка Африки
12 участников нынешнего Кубка Африки ранее выходили в финал, лишь сборная
Кубок Африки пройдет в 31-й раз, первый турнир состоялся в 1957 году в Судане и завершился победой сборной Египта. «Фараоны» остаются самой титулованной командой континента, выиграв трофей семь раз, однако последняя победа египтян датирована 2010 годом. По четыре победы на счету сборных Ганы и Камеруна, три титула завоевали нигерийские «Орлы», которые не сумели пробиться на нынешний турнир.
В 2015 году Кубок Африки прошел в Экваториальной Гвинее и завершился победой сборной Кот-д’Ивуара, которая в финале в серии пенальти обыграла ганцев.
Все победители Кубка африканских наций:
1957 — Египет
1959 — Египет (Объединенная арабская республика)
1962 — Эфиопия
1963 — Гана
1965 — Гана
1968 — ДР Конго
1970 — Судан
1972 — Конго
1974 — ДР Конго (Заир)
1976 — Марокко
1978 — Гана
1980 — Нигерия
1982 — Гана
1984 — Камерун
1986 — Египет
1988 — Камерун
1990 — Алжир
1992 — Кот-д’Ивуар
1994 — Нигерия
1996 — ЮАР
1998 — Египет
2000 — Камерун
2002 — Камерун
2004 — Тунис
2006 — Египет
2008 — Египет
2010 — Египет
2012 — Замбия
2013 — Нигерия
2015 — Кот-д’Ивуар.
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