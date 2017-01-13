Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28423003/
13 января 2017, 22:47 | Футбол: Сборные | УНИАН

Шевченко хочет видеть Марлоса в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет видеть полузащитника «Шахтера» Марлоса в составе своей команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> хочет видеть полузащитника Шахтера <span class=error>Марлоса</span> в составе своей команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом заявил сам футболист, как сообщает «Апостроф».

«Я уже пять лет нахожусь в Украине. По закону могу получить гражданство этой страны. Существует такая возможность, я обсуждаю ее с руководителями и некоторыми людьми. Это непростое решение, в Украине совсем другая культура, но я люблю эту страну. Я хочу узнать мнение игроков сборной, желают ли они видеть меня в команде», — приводит слова Марлоса Tribuna.com со ссылкой на Globo.

Также футболист сказал, что уже трижды контактировал с Шевченко.

«Мы немного поговорили. Он является моим кумиром, поэтому мне очень приятно, что он заинтересован в моем присутствии в сборной Украины», — поведал Марлос.

Напомним, ранее Шевченко заявлял о том, что тренерский штаб сборной не делает никому предложений о натурализации.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Денег, как известно, нет: глава счетной палаты России признала, что страна сидит на нефтяной игле

Кіберполиция обнаружила новый вредоносный банковский троян, нацеленный на пользователей смартфонов

В ВСУ назвали имена трех морпехов, погибших на Донбассе