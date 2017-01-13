Шевченко хочет видеть Марлоса в сборной Украины

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Об этом заявил сам футболист, как сообщает «Апостроф».

«Я уже пять лет нахожусь в Украине. По закону могу получить гражданство этой страны. Существует такая возможность, я обсуждаю ее с руководителями и некоторыми людьми. Это непростое решение, в Украине совсем другая культура, но я люблю эту страну. Я хочу узнать мнение игроков сборной, желают ли они видеть меня в команде», — приводит слова Марлоса Tribuna.com со ссылкой на Globo.

Также футболист сказал, что уже трижды контактировал с Шевченко.

«Мы немного поговорили. Он является моим кумиром, поэтому мне очень приятно, что он заинтересован в моем присутствии в сборной Украины», — поведал Марлос.

Напомним, ранее Шевченко заявлял о том, что тренерский штаб сборной не делает никому предложений о натурализации.