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13 января 2017, 21:33 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Финляндии по футболу проиграла словенцам в товарищеском матче

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Футболисты национальной команды Финляндии проиграли второй сборной Словении в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в пятницу в ОАЭ, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенцев. Голы в составе победителей забили Рок Кронаветер (12-я минута) и Габер Добровольц (48).

Финны в конце марте встретятся с турками в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, который впервые в истории пройдет в России, главная команда Словении сыграет с шотландцами.

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