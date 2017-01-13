Сборная Финляндии по футболу проиграла словенцам в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в пятницу в ОАЭ, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенцев. Голы в составе победителей забили Рок Кронаветер (12-я минута) и Габер Добровольц (48).

Финны в конце марте встретятся с турками в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, который впервые в истории пройдет в России, главная команда Словении сыграет с шотландцами.