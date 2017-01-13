Футболисты сборной Петербурга проиграли словенцам в матче Мемориала Гранаткина
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сборная
Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, проиграла команде Словении со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового турнира Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
Забитыми мячами отметились Яка Бийол (14, 78-я минуты) и Эстер Соклер (83). На 87-й минуте Бийол получил красную карточку. Ранее сборная
В другом матче группы сборная Ирана разгромила команду Молдавии со счетом 5:0. Второе место в группе D заняла сборная Словении (5 очков), третьими стали иранцы (4), четвертыми — футболисты из Молдавии (1).
В группе C сборная Казахстана обыграла команду Литвы — 2:0, а словаки оказались сильнее азербайджанцев — 1:0. Первое место с пятью очками заняли представители Казахстана, по дополнительным показателям обойдя словаков, третьими стали литовцы (4), четвертыми футболисты команды Азербайджана (1).
В четвертьфинале сборная
Международный турнир юношеских команд памяти Валентина Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает
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