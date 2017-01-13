Футболисты сборной Петербурга проиграли словенцам в матче Мемориала Гранаткина

Забитыми мячами отметились Яка Бийол (14, 78-я минуты) и Эстер Соклер (83). На 87-й минуте Бийол получил красную карточку. Ранее сборная Санкт-Петербурга, одержавшая в первых двух матчах две победы, обеспечила себе первое место в группе D и выход в плей-офф турнира.

В другом матче группы сборная Ирана разгромила команду Молдавии со счетом 5:0. Второе место в группе D заняла сборная Словении (5 очков), третьими стали иранцы (4), четвертыми — футболисты из Молдавии (1).

В группе C сборная Казахстана обыграла команду Литвы — 2:0, а словаки оказались сильнее азербайджанцев — 1:0. Первое место с пятью очками заняли представители Казахстана, по дополнительным показателям обойдя словаков, третьими стали литовцы (4), четвертыми футболисты команды Азербайджана (1).

В четвертьфинале сборная Санкт-Петербурга сыграет с командой Словакии, казахстанцы встретятся со словенцами. Также в ¼ финала пройдут игры Россия — Болгария и Греция — Латвия. Матчи этой стадии пройдут 15—16 января .