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13 января 2017, 19:18 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Осорио: Кубок конфедераций-2017 для сборной Мексики важнее Золотого кубка КОНКАКАФ

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Сборная Мексики по футболу будет выступать основным составом на Кубке конфедераций-2017 в России, потому что он является более важным турниром, чем Золотой кубок КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), заявил главный тренер Хуан Карлос Осорио.

МОСКВА 13 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Сборная Мексики по футболу будет выступать основным составом на Кубке конфедераций-2017 в России потому что он является более важным турниром чем Золотой кубок КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) заявил главный тренер Хуан <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Осорио</span>. Увеличить
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Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Мексиканцы на групповом этапе турнира встретятся со сборными России, Португалии и Новой Зеландии. Золотой кубок КОНКАКАФ пройдет 7—26 июля в США.

«Я считаю, что самым главным турниром является чемпионат мира, следующим идет Кубок конфедераций, а потом — Золотой кубок КОНКАКАФ, — приводит слова Осорио Publimetro. — Мы постараемся подготовить наилучший возможный состав, учитывая, что у нас будет всего пять дней на подготовку перед первым матчем Кубка конфедераций, а также нужно принять решение по альтернативному составу, который будет готовиться к Золотому кубку».

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