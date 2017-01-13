Осорио: Кубок конфедераций-2017 для сборной Мексики важнее Золотого кубка КОНКАКАФ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Сборная Мексики по футболу будет выступать основным составом на Кубке конфедераций-2017 в России, потому что он является более важным турниром, чем Золотой кубок КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), заявил главный тренер Хуан Карлос Осорио.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи,
«Я считаю, что самым главным турниром является чемпионат мира, следующим идет Кубок конфедераций, а потом — Золотой кубок КОНКАКАФ, — приводит слова Осорио Publimetro. — Мы постараемся подготовить наилучший возможный состав, учитывая, что у нас будет всего пять дней на подготовку перед первым матчем Кубка конфедераций, а также нужно принять решение по альтернативному составу, который будет готовиться к Золотому кубку».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter