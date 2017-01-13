Осорио: Кубок конфедераций-2017 для сборной Мексики важнее Золотого кубка КОНКАКАФ

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Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Мексиканцы на групповом этапе турнира встретятся со сборными России, Португалии и Новой Зеландии. Золотой кубок КОНКАКАФ пройдет 7—26 июля в США.

«Я считаю, что самым главным турниром является чемпионат мира, следующим идет Кубок конфедераций, а потом — Золотой кубок КОНКАКАФ, — приводит слова Осорио Publimetro. — Мы постараемся подготовить наилучший возможный состав, учитывая, что у нас будет всего пять дней на подготовку перед первым матчем Кубка конфедераций, а также нужно принять решение по альтернативному составу, который будет готовиться к Золотому кубку».