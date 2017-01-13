ФИФА: Чилийцы активнее других иностранцев покупают билеты на Кубок конфедераций
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Болельщики сборной Чили активнее других иностранных поклонников футбола приобретают билеты на матчи Кубка конфедераций-2017 в России.
Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи,
«В следующий четверг завершается этап продаж билетов путем случайной жеребьевки. Важно понимать, что сейчас у всех болельщиков еще есть возможность в числе первых заказать билеты на любой матч, а в дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди. Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тысяч километров», — заявили «Р-Спорт» в
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