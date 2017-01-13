ФИФА: Чилийцы активнее других иностранцев покупают билеты на Кубок конфедераций

Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Участие в турнире примут сборная России как страна-организатор, действующий чемпион мира сборная Германии, а также лучшие представители своих конфедераций: команды Австралии, Чили, Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Представитель от Африки определится в феврале 2017 года по итогам Кубка африканских наций.

«В следующий четверг завершается этап продаж билетов путем случайной жеребьевки. Важно понимать, что сейчас у всех болельщиков еще есть возможность в числе первых заказать билеты на любой матч, а в дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди. Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тысяч километров», — заявили «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.