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https://sport.mail.ru/news/football-national/28420095/
13 января 2017, 17:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

ФИФА: Чилийцы активнее других иностранцев покупают билеты на Кубок конфедераций

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Болельщики сборной Чили активнее других иностранных поклонников футбола приобретают билеты на матчи Кубка конфедераций-2017 в России.

Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Участие в турнире примут сборная России как страна-организатор, действующий чемпион мира сборная Германии, а также лучшие представители своих конфедераций: команды Австралии, Чили, Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Представитель от Африки определится в феврале 2017 года по итогам Кубка африканских наций.

«В следующий четверг завершается этап продаж билетов путем случайной жеребьевки. Важно понимать, что сейчас у всех болельщиков еще есть возможность в числе первых заказать билеты на любой матч, а в дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди. Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тысяч километров», — заявили «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.
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