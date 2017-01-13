7 звезд, ради которых вы обязаны смотреть Кубок Африки

Рияд Марез, «Лестер» (сборная Алжира)

Лучший игрок Африки 2016 года восхитил весь мир в прошлом сезоне. В этом креативный директор «Лестера» не так прекрасен, как и его команда. Однако потихоньку свои голы и результативные передачи Марез всё равно отыскивает. Хотя 3+3 за 20 матчей для него смотрятся не слишком впечатляюще.



Так или иначе, Марез по-прежнему ключевой футболист как «Лестера», так и сборной Алжира. Потому для банды Раньери это очевидная потеря. «Лестеру» и так нынче тяжело, а тут ещё два ведущих игрока команды уезжают на Кубок Африки. Ладно бы только Марез, но ведь и….

Ислам Слимани, «Лестер» (сборная Алжира)

Алжирец не выигрывал с «Лестером» АПЛ, зато уничтожал шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира. То было в 2014-м, а в 2016-м рекрутированный из «Спортинга» форвард моментально внедрился в состав формально лучшей команды Англии. Если Марез пытается справиться с похмельем после прошлогодней сказки, то у Слимани всё в полном порядке и с мотивацией, и, собственно, с уровнем игры.

Ахмед Муса не просто так засел на скамейке запасных — Слимани быстро сыгрался с Варди, да и с другими партнёрами тоже. Ислам чётко открывается под кроссы, классно завершает атаки и вообще в «Лестере» смотрится органично. Так, словно это он вдохновлял «лис» на поход к золоту. Да, «Лестеру» без него будет тяжко, но не исключено, как раз Муса сможет компенсировать потерю Слимани.

Ведь Ахмед остаётся в Англии — сборная Нигерии, которую он даже иногда выводил на матчи с капитанской повязкой, не пробилась на турнир в Габоне.

Садио Мане, «Ливерпуль» (сборная Сенегала)

Едва ли перед началом сезона болельщики «Ливерпуля» могли представить, как сильно будут горевать из-за габонской командировки Мане. Садио с первого же матча за красных рвёт и мечет. Причём в игре почти с любым соперником. Мане идеально подходит под философию Клоппа — реактивный вингер, на маршруте которого вообще нет остановок.



Сенегалец устраивает себе кофе-брейки только после забитых «Ливерпулем» голов. Девять из которых на счету самого Мане. И без такого футболиста «Ливерпуль» сыграет ближайшие матчи. Но Сенегал точно не справится без Мане, группа у него очень приличная — Алжир, Тунис, Зимбабве. В матче с Алжиром вообще будет дуэль лучшего игрока Африки (товарищ Марез) и третьего игрока Африки (товарищ Мане).

Мохамед Салах, «Рома» (сборная Египта)

Египтянин, в отличие от сенегальца, в АПЛ потерялся. В «Челси» Салах не показал и 50 процентов своих возможностей после мощного выступления в «Базеле». Зато не в такой жёсткой Серии A Мохамед вообще не замечает защитников. Причём это не зависит от места его работы — что в «Фиорентине», что в «Роме» Салах чертовски хорош. Мохамед, пожалуй, лучший дриблёр Серии А, а заодно в 16 матчах он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.



Надо ли говорить, что в Риме будут по нему скучать? Так сильно, что категорически не хотели отпускать Салаха на Кубок Африки. Но Мохамед был непреклонен: «Сборная слишком важна для меня, я не могу не поехать в Габон». «Рома» даже всерьёз нацелилась на Мемфиса Депая, чтобы хоть как-то, временно, заменить своего лидера.



Пьер-Эмерик Обамейянг, «Боруссия» Д (сборная Габона)

Вот уж для кого этот турнир станет особенным. Обамейянг давно утвердился в качестве европейской суперзвезды. Человек блистает в «Боруссии» и думает: «А не перейти ли мне в «Реал?». Что из Мадрида.

Однако клубные успехи не имеют отношения к сборной. Обамейянг никогда не скрывал, что игры за Габон для него — особая часть жизни. И сейчас, на домашнем Кубке Африки, Пьер-Эмерик сделает всё, чтобы «Боруссия» играла без него как можно дольше. А потом болела за своего бомбардира в финале КАН-2017.

Саломон Калу, «Герта» (сборная Кот-д’Ивуара)

Сборная Кот-д’Ивуара проходит смену поколений — под этой ужасной формулировкой спрятан уход Яя Туре и Ко. Многолетние лидеры «слонов» завершили карьеру в сборной, а такой же шикарной замены им попросту нет. Однако победитель Лиги чемпионов Саломон Калу по-прежнему в строю. 31-летний вингер неплохо трудится в «Герте», и в сборной про него не забывают. Понятно, что лучшие годы ивуарийца позади, но по статусу именно он теперь главный игрок своей команды.