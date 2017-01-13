Сборная Казахстана одержала первую победу на Мемориале Гранаткина и вышла в плей-офф
Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) одержала победу над сверстниками из Литвы в заключительном матче Мемориала Гранаткина в
Санкт-Петебурге, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 13 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Александра Кузнецова.
Оба голы были забиты во втором тайме. На 50-й минуте первый мяч казахстанцев забил Пайруз Жанали, а на 71-й окончательный счет установил Еркебулан Сейдахмет.
Ранее сборная Казахстана сыграла вничью со Словакией (0:0) и Азербайджаном (1:1). Таким образом, в активе команды теперь пять очков.
В 17:15 по времени Астаны состоится заключительный матч группы С, в котором Азербайджан сыграет со Словакией. Вне зависимости от результата этой игры Казахстан выйдет в
На данный момент в группе С с пятью очками лидирует Казахстан, за которым идут Литва (4), Словакия (2) и Азербайджан.
Напомним, Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом
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