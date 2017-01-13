Сборная Казахстана одержала первую победу на Мемориале Гранаткина и вышла в плей-офф

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Игра проходила сегодня, 13 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Александра Кузнецова.

Оба голы были забиты во втором тайме. На 50-й минуте первый мяч казахстанцев забил Пайруз Жанали, а на 71-й окончательный счет установил Еркебулан Сейдахмет.

Ранее сборная Казахстана сыграла вничью со Словакией (0:0) и Азербайджаном (1:1). Таким образом, в активе команды теперь пять очков.

В 17:15 по времени Астаны состоится заключительный матч группы С, в котором Азербайджан сыграет со Словакией. Вне зависимости от результата этой игры Казахстан выйдет в плей-офф с первого или второго места. Четвертьфинальный матч команда проведет 16 января.

На данный момент в группе С с пятью очками лидирует Казахстан, за которым идут Литва (4), Словакия (2) и Азербайджан.