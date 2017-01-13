Футбольное сафари
О прозвищах команд, которые в субботу принимают старт в Кубке Африки-2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несмотря на урбанизацию, которая не обходит стороной и Африку, люди там чувствуют себя к дикой природе ближе, чем мы. У ее народов сохранились языческие верования или хотя бы их отдельные элементы.
ГАБОН — ПАНТЕРЫ
До 2000 года габонская команда носила имя «Азинго». Так называется озеро в Габоне, известное тем, что вокруг него постоянно наблюдается сильное течение. В переводе с местного языка мьене «азинго» означает «несчастье». Его, понятно, предвещали соперникам, но результаты сборной Габона не впечатляли. Ее высшее достижение — выход в ¼ финала Кубка Африки (в 1996 году она проиграла на этой стадии Тунису, а на домашнем турнире 2012 года — Мали, оба раза по пенальти).
В 2000 году приносящее неудачи имя решили сменить. Выбор пал на «пантер», опасных хищников сохранившихся в стране тропических лесов. К тому же на гербе Габона две черные «багиры» держат щит, олицетворяя «бдительность и храбрость главы габонского государства».
К слову талисманом Кубка Африки-2017 стала одетая в
Нетривиальное прозвище буркинийской сборной связано с легендой, которая, может быть, имеет
КАМЕРУН — НЕУКРОТИМЫЕ ЛЬВЫ
На гербе Камеруна
Что касается определения «неукротимые», то его в 1972 году предложил министр молодежи и спорта Феликс Тони Мбог. Будущий глава МИД, он, как считают в стране, многое сделал для развития спорта в Камеруне. А в историю вошел прежде всего благодаря громкому дополнению к имени национальной команды, которое, как писал Исса Айяту, «вечный» (с 1988 года) президент Африканской конфедерации футбола, «устрашает соперников и наполняет камерунских игроков яростным стремлением к победе».
Как раз в 1972 году в Камеруне впервые разыгрывался Кубок Африки. Местная сборная заняла 3-е место. Период ее успехов наступит позже — в середине 80-х. Камерун, как и Гана, — четырехкратный чемпион континента (1984, 1988, 2000, 2002). Чаще — семь раз — побеждал только Египет.
Обитателей саванн, с которыми ассоциируют футболистов сборной, впервые в истории пробившейся в финальный турнир Кубка Африки, называют еще африканскими дикими собаками. Это отличные бегуны, способные развивать скорость до 50 км в час, которые живут и охотятся стаями на разных мелких копытных. Могут и зебру задрать. Для не имеющей в составе звезд команды, которой остается рассчитывать на настрой и коллективизм, сравнение со стаей разъяренных псов, пожалуй, уместно.
ГРУППА В
АЛЖИР — «ЛИСИЦЫ ПУСТЫНИ»
Приведенное прозвище алжирской команды (можно и «пустынные лисички») — своего рода объяснение. Потому что точный научный перевод — «фенеки» — не всякий поймет. Хотя после выхода в свет мультфильма «Зверополис», где фенек по имени Финник помогает в аферах одному из главных персонажей,
Фенек — самый маленький представитель семейства псовых. По размерам он меньше домашней кошки. Характерная черта — большие уши, позволяющие реагировать на малейший шорох песка. Обитает этот зверек в пустынях Северной Африки. А свое имя получил от арабского слова fanak («лиса» на одном из диалектов).
Поскольку фенеков много на юге Алжира, жителям которого он к тому же служит тотемом, проворный зверек и стал символом сборной Алжира. У команды есть и другие прозвища — «Зеленые» и «Воины пустыни», но больше прижились «лисички».
ТУНИС — ОРЛЫ КАРФАГЕНА
Фенеки подошли бы и Тунису, где они служат символами борьбы за охрану окружающей среды, но там вспомнили, что знаком древнего Карфагена, расположенного на современной территории североафриканской страны, был орел.
СЕНЕГАЛ — ЛЬВЫ ТЕРАНГИ
Как уже говорилось, царя зверей уважают повсюду, так что выбор льва не должен удивлять. К тому же он, символизируя президентскую власть, присутствует в национальном гербе, на котором сучит передними лапами, как и в гербе Чехии.
Теранга же — словечко из языка волоф, обозначающее особое отношение к гостям со стороны сенегальцев, которые, мол, исторически принимали у себя представителей разных народов. Таким образом, прозвище сборной переводится как «Львы из страны гостеприимства».
ЗИМБАБВЕ — ВОИНЫ
Тут ни добавить, ни убавить. Воины они и есть воины. А мы, наконец, вышли в своем повествовании за пределы фауны.
КОТ-Д’ИВУАР — СЛОНЫ
У сборной этой страны, по сути, не было выбора. На русский название страны переводится как Берег Слоновой Кости. У нас так и называли ее до 1986 года, когда руководство африканского государство попросило этого не делать, а использовать французское наименование. Хотя страну по прежнему переводят и на английский — Ivory Coast, и на испанский — Costa de Marfil, и на немецкий — Elfenbeinküste. Голова слона изображена на национальном гербе. Между тем, популяция гигантов в западноафриканской стране находится под угрозой исчезновения. Еще в советские времена политически окрашенным очеркам о ней давали заголовки типа «Берег, где нет слоновой кости».
ДР КОНГО — ЛЕОПАРДЫ
Одно время конголезцы были «львами», но потом вернулись к исконности, пусть и не светлой. В стране с давних пор распространен культ леопардов. Традиционные вожди страны одеваются в шкуры этого зверя, который символизирует мощь и благородство. В таком же одеянии появлялся на публике бывший диктатор Мобуту Сесе Секу, правивший с 1965 по 1997 годы. При вере в оборотней, превращающихся по ночам в
После смерти
МАРОККО — АТЛАССКИЕ ЛЬВЫ
Без «львов» нам
ТОГО — ЯСТРЕБЫ
По легенде, храбрый юноша отправился спасать своего брата, которого пленил дракон. По пути молодой человек освободил из силков ястреба, за что тот даровал ему волшебную палочку, а также доставил на своих крыльях к драконову логову. Там дорогу юноше преградили крокодилы, но с помощью волшебной палочки он превратил их в камни, а самого дракона — в безобидную ящерицу. И теперь защитники Того называют себя ястребами, памятуя о хитрости и ловкости этой птицы.
ГАНА — ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Чтобы расшифровать имя этой сборной, достаточно взглянуть на флаг Ганы. В центре полотнища с зеленой, желтой и красной поперечными полосами красуется черная пятиконечная звезда, как напоминание о том, что страна первой в ХХ веке в Африке избавилась от колониализма. Независимость Ганы была провозглашена 6 мая 1957 года.
МАЛИ — ОРЛЫ
Казалось бы, все банально: орел — царь птичьего мира, парит в вышине. Да вот незадача: в гербе Мали изображен не он, а стервятник.
Разгадка несоответствия в том, что орел был завезен в западноафриканское государство немецким тренером. В начале 70-х он доставил с родины экипировку с изображением орла, который служил эмблемой для западногерманской сборной.
По одной из версий, увидев эту форму на игроках, местные журналисты окрестили сборную «малийскими орлами». По другой, с предложением так называться выступил игравший тогда за «Сент-Этьен» нападающий Салиф Кейта, удостоенный в 1970 году первого в истории «Золотого мяча Африки». В результате малийцы, дебютируя в 1972 году в финальном турнире Кубка Африки, дошли в немецкой форме до финала и лишь в нем проиграли сборной Конго.
ЕГИПЕТ — ФАРАОНЫ
При общей склонности Африки обращаться к миру животных, есть и исключения. Так, в Египте окунулись в свою богатую историю и наделили игроков сборной титулом властителей прошлого.
УГАНДА — ЖУРАВЛИ
Восточный венценосный журавль, обитающий в районе Великих Африканских озер на востоке Черного континента, стал в начале прошлого века символом Уганды по воле ее британского губернатора Фредерика Джексона, который был
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