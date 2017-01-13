Футбольное сафари

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Несмотря на урбанизацию, которая не обходит стороной и Африку, люди там чувствуют себя к дикой природе ближе, чем мы. У ее народов сохранились языческие верования или хотя бы их отдельные элементы. Кто-то видит в животных родственные души и поклоняется им, кто-то просто восхищается их силой, быстротой, реакцией. Неудивительно, что очень многие, хотя и не все, национальные сборные имеют параллельные звериные или птичьи прозвища. Мы расскажем под этим углом о тех 16 командах, которые в субботу принимают старт в Кубке Африки-2017. Группа А.

ГАБОН — ПАНТЕРЫ

До 2000 года габонская команда носила имя «Азинго». Так называется озеро в Габоне, известное тем, что вокруг него постоянно наблюдается сильное течение. В переводе с местного языка мьене «азинго» означает «несчастье». Его, понятно, предвещали соперникам, но результаты сборной Габона не впечатляли. Ее высшее достижение — выход в ¼ финала Кубка Африки (в 1996 году она проиграла на этой стадии Тунису, а на домашнем турнире 2012 года — Мали, оба раза по пенальти).

В 2000 году приносящее неудачи имя решили сменить. Выбор пал на «пантер», опасных хищников сохранившихся в стране тропических лесов. К тому же на гербе Габона две черные «багиры» держат щит, олицетворяя «бдительность и храбрость главы габонского государства».

К слову талисманом Кубка Африки-2017 стала одетая в желто-синюю форму национальной сборной черная пантера по имени Самба. Ее явили широкой публике в марте, когда страну у экватора посетил новый президент ФИФА Джанни Инфантино.

БУРКИНА-ФАСО — ЖЕРЕБЦЫ

Нетривиальное прозвище буркинийской сборной связано с легендой, которая, может быть, имеет какие-то исторические корни. Согласно сказанию, у правителя королевства Дагомба, существовавшего на севере современной Ганы, не было сына. Родилась только дочь Ятенга. Она росла вместе с воинами, прекрасно научилась стрелять из лука и ходила в походы во главе конницы. Однажды девушка заблудилась. По одной версии, белый конь принцессы вывел ее на хижину охотника за слонами, по другой, молодой человек подобрал девицу у реки. Так или иначе, у них родился сын, которого в честь коня, нашедшего спасительный путь, нарекли Уэдраого, что значит «жеребец». Наследник принцессы и его потомки создали государство народа моси, предшественника Верхней Вольты, в 1984 году переименованной в Буркина-Фасо. В государственном гербе этой страны два белых жеребца поддерживают щит с национальным флагом.

КАМЕРУН — НЕУКРОТИМЫЕ ЛЬВЫ

На гербе Камеруна каких-либо животных нет. «Львы» выбраны просто потому, что гривастый хищник в культуре многих народов считается «царем зверей» символизирующим силу и мощь.

Что касается определения «неукротимые», то его в 1972 году предложил министр молодежи и спорта Феликс Тони Мбог. Будущий глава МИД, он, как считают в стране, многое сделал для развития спорта в Камеруне. А в историю вошел прежде всего благодаря громкому дополнению к имени национальной команды, которое, как писал Исса Айяту, «вечный» (с 1988 года) президент Африканской конфедерации футбола, «устрашает соперников и наполняет камерунских игроков яростным стремлением к победе».

Как раз в 1972 году в Камеруне впервые разыгрывался Кубок Африки. Местная сборная заняла 3-е место. Период ее успехов наступит позже — в середине 80-х. Камерун, как и Гана, — четырехкратный чемпион континента (1984, 1988, 2000, 2002). Чаще — семь раз — побеждал только Египет.

ГВИНЕЯ-БИСАУ — ГИЕНОВИДНЫЕ СОБАКИ

Обитателей саванн, с которыми ассоциируют футболистов сборной, впервые в истории пробившейся в финальный турнир Кубка Африки, называют еще африканскими дикими собаками. Это отличные бегуны, способные развивать скорость до 50 км в час, которые живут и охотятся стаями на разных мелких копытных. Могут и зебру задрать. Для не имеющей в составе звезд команды, которой остается рассчитывать на настрой и коллективизм, сравнение со стаей разъяренных псов, пожалуй, уместно.

ГРУППА В

АЛЖИР — «ЛИСИЦЫ ПУСТЫНИ»

Приведенное прозвище алжирской команды (можно и «пустынные лисички») — своего рода объяснение. Потому что точный научный перевод — «фенеки» — не всякий поймет. Хотя после выхода в свет мультфильма «Зверополис», где фенек по имени Финник помогает в аферах одному из главных персонажей, мошеннику-лису, среднестатистическим гражданам стало понятнее, о ком идет речь.

Фенек — самый маленький представитель семейства псовых. По размерам он меньше домашней кошки. Характерная черта — большие уши, позволяющие реагировать на малейший шорох песка. Обитает этот зверек в пустынях Северной Африки. А свое имя получил от арабского слова fanak («лиса» на одном из диалектов).

Поскольку фенеков много на юге Алжира, жителям которого он к тому же служит тотемом, проворный зверек и стал символом сборной Алжира. У команды есть и другие прозвища — «Зеленые» и «Воины пустыни», но больше прижились «лисички».

ТУНИС — ОРЛЫ КАРФАГЕНА

Фенеки подошли бы и Тунису, где они служат символами борьбы за охрану окружающей среды, но там вспомнили, что знаком древнего Карфагена, расположенного на современной территории североафриканской страны, был орел.

СЕНЕГАЛ — ЛЬВЫ ТЕРАНГИ

Как уже говорилось, царя зверей уважают повсюду, так что выбор льва не должен удивлять. К тому же он, символизируя президентскую власть, присутствует в национальном гербе, на котором сучит передними лапами, как и в гербе Чехии.

Теранга же — словечко из языка волоф, обозначающее особое отношение к гостям со стороны сенегальцев, которые, мол, исторически принимали у себя представителей разных народов. Таким образом, прозвище сборной переводится как «Львы из страны гостеприимства».

ЗИМБАБВЕ — ВОИНЫ

Тут ни добавить, ни убавить. Воины они и есть воины. А мы, наконец, вышли в своем повествовании за пределы фауны.

КОТ-Д’ИВУАР — СЛОНЫ

У сборной этой страны, по сути, не было выбора. На русский название страны переводится как Берег Слоновой Кости. У нас так и называли ее до 1986 года, когда руководство африканского государство попросило этого не делать, а использовать французское наименование. Хотя страну по прежнему переводят и на английский — Ivory Coast, и на испанский — Costa de Marfil, и на немецкий — Elfenbeinküste. Голова слона изображена на национальном гербе. Между тем, популяция гигантов в западноафриканской стране находится под угрозой исчезновения. Еще в советские времена политически окрашенным очеркам о ней давали заголовки типа «Берег, где нет слоновой кости».

ДР КОНГО — ЛЕОПАРДЫ

Одно время конголезцы были «львами», но потом вернулись к исконности, пусть и не светлой. В стране с давних пор распространен культ леопардов. Традиционные вожди страны одеваются в шкуры этого зверя, который символизирует мощь и благородство. В таком же одеянии появлялся на публике бывший диктатор Мобуту Сесе Секу, правивший с 1965 по 1997 годы. При вере в оборотней, превращающихся по ночам в леопардов-убийц, которую поддерживала практика религиозных сект, в народе создавался образ наделенного колдовскими способностями руководителя. Когда же к власти пришел Лоран-Дезире Кабила, с проклятым прошлым решили покончить, в том числе путем переименования страны из Заира в ДР Конго, а национальной команды — в «Симбу» («лев» на языке суахили). Форма тоже поменялась: вместо зелено-желто-красной она стала желто-голубой.

После смерти Лорана-Дезире страной правит его сын Жозеф. В 2006 году сборная вновь стала «леопардами», а основные цвета у нее теперь синий и красный, как на утвержденном тогда новом государственном флаге. Тогда же в герб вернулось изображение головы леопарда.

МАРОККО — АТЛАССКИЕ ЛЬВЫ

Без «львов» нам все-таки и в этой группе не обойтись. Впрочем, в случае Марокко все просто. Герб королевства, принятый еще в 1957 году, представляет собой щит со стилизованным изображением восхода над горами Атлас, а удерживают его два льва, стоящих на задних лапах. Правда, подвид североафриканских львов, которых называют берберийскими, считается вымершим.

ТОГО — ЯСТРЕБЫ

По легенде, храбрый юноша отправился спасать своего брата, которого пленил дракон. По пути молодой человек освободил из силков ястреба, за что тот даровал ему волшебную палочку, а также доставил на своих крыльях к драконову логову. Там дорогу юноше преградили крокодилы, но с помощью волшебной палочки он превратил их в камни, а самого дракона — в безобидную ящерицу. И теперь защитники Того называют себя ястребами, памятуя о хитрости и ловкости этой птицы.

ГАНА — ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Чтобы расшифровать имя этой сборной, достаточно взглянуть на флаг Ганы. В центре полотнища с зеленой, желтой и красной поперечными полосами красуется черная пятиконечная звезда, как напоминание о том, что страна первой в ХХ веке в Африке избавилась от колониализма. Независимость Ганы была провозглашена 6 мая 1957 года.

МАЛИ — ОРЛЫ

Казалось бы, все банально: орел — царь птичьего мира, парит в вышине. Да вот незадача: в гербе Мали изображен не он, а стервятник.

Разгадка несоответствия в том, что орел был завезен в западноафриканское государство немецким тренером. В начале 70-х он доставил с родины экипировку с изображением орла, который служил эмблемой для западногерманской сборной.

По одной из версий, увидев эту форму на игроках, местные журналисты окрестили сборную «малийскими орлами». По другой, с предложением так называться выступил игравший тогда за «Сент-Этьен» нападающий Салиф Кейта, удостоенный в 1970 году первого в истории «Золотого мяча Африки». В результате малийцы, дебютируя в 1972 году в финальном турнире Кубка Африки, дошли в немецкой форме до финала и лишь в нем проиграли сборной Конго.

ЕГИПЕТ — ФАРАОНЫ

При общей склонности Африки обращаться к миру животных, есть и исключения. Так, в Египте окунулись в свою богатую историю и наделили игроков сборной титулом властителей прошлого.

УГАНДА — ЖУРАВЛИ