Белорусские футболисты проиграли россиянам на юношеском турнире в Санкт-Петербурге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чтобы занять второе место в предварительной группе В и выйти в четвертьфинал, белорусским футболистам нужно было одержать победу над командой России, однако этого не произошло. Россияне, которые до этого обыграли сверстников из Индии (8:0) и Латвии (1:0), не собирались снижать обороты и уверенно взяли верх над белорусами — 3:0. Таким образом, сборная Беларуси оказалась на последней, 4-й позиции в этом квартете, набрав всего 1 очко в стартовом поединке с футболистами Латвии (2:2). Во втором туре подопечные Романа Киренкина уступили индийцам (0:1) и теперь будут играть в «утешительном» турнире за 9−16-е места. Итоговое положение в группе В: Россия — 9 очков (разница мячей — 12−0), Латвия — 4 (6−4), Индия — 3 (2−12), Беларусь — 1 (2−6).

Первым соперником белорусов на втором этапе соревнований 14 января будет команда Таджикистана, занявшая 3-е место в предварительной группе А. В четвертьфинал из нее пробились футболисты Греции и Болгарии. В играх за выход в полуфинал греки сыграют с латвийской командой, болгары будут соперничать с российской сборной.

Сегодня матчи третьего тура предварительного этапа состоятся еще в двух квартетах, в которых положение команд двух игровых дней таково:

С — Литва — 4 (2−1), Казахстан — 2 (2−2), Словакия — 2 (0−0), Азербайджан — 1 (3−4);.

D — Санкт-Петербург — 6 (5−1), Словения — 2 (1−1), Иран — 1 (2−3), Молдова — 1 (0−3).

Четвертьфинальные встречи пройдут 15 и 16 января, полуфиналы намечены на 18 января, решающие поединки и за остальные итоговые позиции состоятся 21 января.