Под его руководством наша команда будет вести подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2019 среди молодежных сборных.



Напомним, 26 января в Ньоне состоится жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы-2019. По ее итогам наша молодежка узнает своих будущих соперников по квалификации.



Владимир Андреевич начал тренерскую деятельность в 1990 году. За его плечами богатый опыт работы во многих казахстанских клубах. В его активе также большое количество выигранных трофеев.



В 1993 году Владимир Никитенко c алматинской командой «Достык» впервые стал обладателем Кубка Казахстана.

В 1995 году с семипалатинской командой «Елимай» триумфально выиграл три трофея подряд: чемпионат Казахстана, Кубок и Суперкубок.

В 1997 году с алматинским «Кайратом» стал бронзовым призером чемпионата и вновь выиграл Кубок Казахстана.

В сезонах 2001−2002 гг. два раза становился серебряным призером с «Атырау».

В 2004 году с российском «Тереком» стал чемпионом Первого дивизиона, а также выиграл Кубок России.

В 2013 году привел «Актобе» к чемпионству. А потом выиграл Суперкубок Казахстана.



Ранее должность старшего тренера молодежной сборной Казахстана занимал другой отечественный специалист Вахид Масудов.