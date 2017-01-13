Никитенко — старший тренер молодежной сборной Казахстана
Известный казахстанский специалист Владимир Никитенко назначен на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана.
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Под его руководством наша команда будет вести подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2019 среди молодежных сборных.
Напомним, 26 января в Ньоне состоится жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы-2019. По ее итогам наша молодежка узнает своих будущих соперников по квалификации.
Владимир Андреевич начал тренерскую деятельность в 1990 году. За его плечами богатый опыт работы во многих казахстанских клубах. В его активе также большое количество выигранных трофеев.
В 1993 году Владимир Никитенко c алматинской командой «Достык» впервые стал обладателем Кубка Казахстана.
В 1995 году с семипалатинской командой «Елимай» триумфально выиграл три трофея подряд: чемпионат Казахстана, Кубок и Суперкубок.
В 1997 году с алматинским «Кайратом» стал бронзовым призером чемпионата и вновь выиграл Кубок Казахстана.
В сезонах 2001−2002 гг. два раза становился серебряным призером с «Атырау».
В 2004 году с российском «Тереком» стал чемпионом Первого дивизиона, а также выиграл Кубок России.
В 2013 году привел «Актобе» к чемпионству. А потом выиграл Суперкубок Казахстана.
Ранее должность старшего тренера молодежной сборной Казахстана занимал другой отечественный специалист Вахид Масудов.
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