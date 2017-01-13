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13 января 2017, 8:15 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Исак стал самым молодым в истории сборной Швеции автором гола

17-летний нападающий Александер Исак помог сборной Швеции разгромить команду Словакии в товарищеском матче и стал самым молодым игроком, отличившимся в игре за шведскую сборную.

Прежний рекорд принадлежал Эрику Дальстрёму (18 лет) и держался более века.

Исак открыл счёт на 19-й минуте, и шведы удержали минимальное преимущество до перерыва, несмотря на то что соперники били пенальти. Во втором тайме скандинавская команда прибавила и забила ещё пять мячей. Итоговый счёт — 6:0 в пользу шведов.

Сборная Швеции
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