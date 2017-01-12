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12 января 2017, 21:33 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Швеции со счетом 6:0 разгромили словаков в товарищеском матче

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Швеции разгромили команду Словакии в товарищеском матче.

МОСКВА 12 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты сборной Швеции разгромили команду Словакии в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Абу-Даби, завершилась со счетом 6:0 в пользу шведов. Голы забили Александер Исак (19-я минута), Давид Моберг-Карлссон (51), Себастьян Андерссон (59, 79), Пер Фрик (89) и Саман Годдос (90+2). У словаков Филип Глоховский на 30-й минуте не забил пенальти. 17-летний Исак стал самым молодым шведским игроком, отличившемся в матче за национальную сборную.

Ранее 8 января шведы проиграли в товарищеском матче Кот-д’Ивуару со счетом 1:2.

12.01.2017 18:45 матчи: Товарищеский матч Sheikh Zayed Sports City
Швеция 6:0 Словакия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Янне Андерссон Ян Козак
Голы
19′ Александр Исак  
51′ Давид Моберг Карлссон  
59′ Себастьян Андерссон  
79′ Себастьян Андерссон  
89′ Пер Фрик  
90+2′ Саман Годдос  
Нереализованные пенальти
  Ф. Глоговски 30′
Составы
Андреас Линде  
Линус Вальквист  
Якоб Уне Ларссон  
Йоэль Аллассон  
Виктор Классон  
60′ Йоаким Нильссон  
Филип Дагерстоль  
76′ Антон Тиннерхольм  
Эмиль Саломонссон  
60′ Оскар Левицки  
Кен Сема  
85′ Себастьян Андерссон  
Никлас Беркрот  
60′ Давид Моберг Карлссон  
Саман Годдос  
71′ Александр Исак  
Пер Фрик  
  Мартин Дубравка
  Матуш Чонка
  Денис Вавро 78′
  Томаш Гук
  Мартин Шулек
  Доминик Кружльяк 45′
  Ян Кривак
  Филип Глоговски 45′
  Патрик Мишак
  Михал Шкварка 45′
  Мартин Буката
  Мирослав Качер 60′
  Роман Гергел
  Давид Губа 60′
  Филип Оршула
  Павол Шафранко 59′
  Томаш Малец
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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