Футболисты сборной Швеции со счетом 6:0 разгромили словаков в товарищеском матче
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Швеции разгромили команду Словакии в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в четверг в
Ранее 8 января шведы проиграли в товарищеском матче Кот-д’Ивуару со счетом 1:2.
|12.01.2017 18:45
|матчи: Товарищеский матч
|Sheikh Zayed Sports City
Главные тренеры
|Янне Андерссон
|Ян Козак
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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