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12 января 2017, 21:36 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Российские футболисты разгромили сборную Белоруссии в матче мемориала Гранаткина

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Белоруссии в матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Футболисты сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Белоруссии в матче на международном юношеском турнире памяти первого <nobr>вице-президента</nobr> ФИФА Валентина <span class=error>Гранаткина</span> который проходит в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Заключительная встреча группы B, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Голами отметились Дмитрий Вебер (на 11-й минуте), Станислав Лацевич (77, с пенальти) и Никита Мацхарашвили (90). Матч не имел для россиян турнирного значения — они гарантировали себе первое место в группе по результатам второго тура.

В четвертьфинале турнира 15 января сборная России сыграет с командой Болгарии. Другую пару сформировали Греция и Латвия. Еще две пары определятся в пятницу.

Результаты остальных игр турнира, прошедших в четверг:

Таджикистан — Эстония — 1:1,

Греция — Болгария — 4:0,

Латвия — Индия — 4:1.
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