Российские футболисты разгромили сборную Белоруссии в матче мемориала Гранаткина
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Белоруссии в матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
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Заключительная встреча группы B, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Голами отметились Дмитрий Вебер (на 11-й минуте), Станислав Лацевич (77, с пенальти) и Никита Мацхарашвили (90). Матч не имел для россиян турнирного значения — они гарантировали себе первое место в группе по результатам второго тура.
В четвертьфинале турнира 15 января сборная России сыграет с командой Болгарии. Другую пару сформировали Греция и Латвия. Еще две пары определятся в пятницу.
Результаты остальных игр турнира, прошедших в четверг:
Таджикистан — Эстония — 1:1,
Греция — Болгария — 4:0,
Латвия — Индия — 4:1.
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