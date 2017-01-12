Роналду поприветствовал болельщиков на русском языке

Роналду попробовал произносить некоторые русские слова — он поприветствовал болельщиков на русском языке и по-португальски добавил: «Увидимся на Кубке конфедераций».



«Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, выиграть Кубок — это мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие отличные команды, но в футболе всё возможно», — сказал Роналду.



В результате жеребьёвки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют хозяйка турнира Россия, Новая Зеландия и Мексика.

В настоящее время продолжается продажа билетов на Кубок конфедераций FIFA. Продажа билетов посредством случайной жеребьёвки завершается 19 января.