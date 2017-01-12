Сборная России сохранила 56-е место в рейтинге ФИФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В январской версии обновляемого ежемесячно рейтинга федерации российская сборная впервые за долгий период остановила свое падение, оставшись на 56-й позиции, на которой и завершила минувший год.

Стоит отметить, что кардинально видоизмениться списку на старте 2017-го было почти нереально.

— со времен выхода последнего издания все мировые сборные провели лишь 12 международных матчей, из-за чего первая тридцатка не претерпела никаких изменений.

За отчетный период несколько улучшить свое положение в табеле смогли лишь Саудовская Аравия и Нигерия, вошедшие в топ-50, да Суринам, сделавший невероятный рывок со 150-го места на 128-е.

Случилось и одно историческое событие: национальная команда Свазиленда установила личный рекорд, забравшись на 99-ю строчку.

Лидирует же в рейтинге по-прежнему вице-чемпион планеты и серебряный призер двух последних Кубков Америки сборная Аргентины, которой на пятки наступают заклятые соседи из Бразилии и триумфаторы мундиаля-2014 немцы. Интересно, что в первой десятке Южная Америка представлена сразу четырьмя коллективами — помимо аргентинцев и бразильцев там также присутствуют и чилийцы с колумбийцами.

Низкое расположение сборной России объясняется, в первую очередь, системой формирования рейтинга ФИФА.

— отечественная команда в статусе хозяина чемпионата мира 2018 года, после бесславного вылета с Евро-2016 не проведшая ни одного официального матча, попросту получает в 2,5 раза меньше зачетных баллов в сравнении с участниками квалификационного турнира на предстоящее планетарное первенство. Именно этот факт и и проводит ее к планомерному падению в списке.

Впрочем, нельзя не отметить и тот факт, что.

начиная с января 2016-го россияне сумели одержать лишь три победы (над Литвой, Ганой и Румынией) в 12 играх,

причем все они были добыты в рамках контрольных поединков, тогда как в трех официальных, состоявшихся в рамках чемпионата Европы, сборной удалось лишь единожды сыграть вничью при двух поражениях.

Данные факторы в итоге привели к тому, что в декабре команда Станислава Черчесова опустилась на 56-ю строчку, что стало для нее антирекордом.

Лучшим же результатом в истории сборной России на данный момент остается добытая на тот момент главным тренером Олегом Романцевым в 1996 году третья (!) позиция.

Высокие позиции в рейтинге россияне занимали и в годы Евро-2008 и -2012, когда национальная команда располагалась на девятой строчке.

Правда, едва ли кто-то из отечественных спортивных чиновников, а также самих футболистов и тренеров всерьез обращает внимание на, мягко говоря, не самую престижную дислокацию сборной в табеле, где коллектив опережают такие «зубры», как Демократическая Республика Конго и Буркина-Фасо.

Так, например, в октябре, когда российская команда опустилась в рейтинге с 38-го на 53-е место, вице-премьер Виталий Мутко назвал его «глупостью».

«Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях,

— отметил тогда заместитель председателя правительства. — Это глупость, и она будет исправлена. Мы подняли этот вопрос. Почему команда должна «улетать», если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо.

Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на турнире. До конца чемпионата мира мы на рейтинг ФИФА не смотрим.

На текущий год у сборной России пока что запланирован лишь один товарищеский матч, в котором соперником подопечных Черчесова станут грозные бельгийцы. По информации СМИ, за контрольную встречу с «дьяволами» в Сочи 28 марта Российский футбольный союз (РФС) заплатит гостям €300 тыс.

А уже летом россиянам предстоит принимать именитых оппонентов на домашнем Кубке конфедераций, где волею жребия их соперниками по групповому этапу станут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

В другом квартете встретятся Германия, Чили, Австралия и победитель Кубка африканских наций, который станет известен 5 февраля.

К слову, с точки зрения все того же рейтинга матчи Кубка будут аж в три раза ценнее обычных товарищеских, что вкупе с удачным выступлением отечественной сборной на турнире может привести ее к стремительному взлету в рейтинге ФИФА.

Добавим, что в прессе также периодически появляются слухи о намеченном на весну контрольном поединке с Кот-д’Ивуаром, однако официального подтверждения данная информация до сих пор так и не получила.