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https://sport.mail.ru/news/football-national/28406847/
12 января 2017, 16:59 | Футбол: Сборные | Советский спорт

«Робинью из Амадоры». История участника Кубка Конфедераций Желсона Мартинша

«Советский спорт» рассказывает историю португальского полузащитника «Спортинга» Желсона Мартинша, который сыграет на Кубке Конфедераций.

«НАЧИНАЛ НА УЛИЦАХ, ОБВОДИЛ БУТЫЛКИ».

Наследник Фигу и Роналду, бриллиант «Спортинга», восходящая мегазвезда футбола, — все это про 21-летнегопарня Желсона Мартинша, который обязательно приедет в Россию этим летом, и на которого уже претендуют «Реал» и «Барселона».

Еще полтора года назад полузащитник «Спортинга» был никому неизвестен. Но настолько впечатлил тренера Жорже Жезуша выступлениями на чемпионате мира U-20, что тот взял игрока на предсезонные сборы с первой командой.

В итоге Мартинш обошел и Криштиану Роналду, и Рикардо Куарежму. Оба в свой дебютный сезон за «Спортинг» забили меньше голов, чем Желсон.

Мартинш — выходец из Кабо-Верде, и мог бы представлять сборную этой страны. Но так как еще в детстве переехал в Португалию, о других вариантах даже не задумывался.

«Я начинал играть на улицах, но те времена помню смутно, был еще маленьким, — рассказывал Мартинш о своей жизни на Кабо-Верде в интервью Diario de Noticias. — Тогда футбол был просто развлечением. Гонял мяч с друзьями, обводил камни и бутылки. До сих пор считаю, что дриблингу нельзя научиться, это врожденный талант».

Мартинш никогда не играл в командах из Кабо-Верде, только участвовал в футбольных «разборках» районов городка Прайя. А уже в 12 лет переехал с родителями в Португалию. Тогда же один из новых друзей полузащитника отвел его на тренировку клуба «Фофо» (местный ФК «Бенфика»). Эта команда стала первой в карьере Мартинша.

«ДУМАЛ, ФУТЗАЛ — ЛУЧШИЙ ВЫБОР».

Однако Желсон мог бы и не засверкать в большом футболе, потому что хотел играть… за футзальную команду: «Никто не тянул меня в футзал, сам хотел попробовать силы в этом виде. К тому времени я поиграл на больших полях, на улицах, и думал, что футзал — это лучший выбор для продолжения карьеры. Но когда захотел попасть в команду, от меня почему-то отказались. Я играл в “Фофо”, потом пошел в футзальную команду “Спортинга”. Вот только там сказали, что не подхожу. А уже намного позже пришел в “Спортинг” ради большого футбола».

«Я ОБОЖАЛ КУАРЕЖМУ».

Очень часто дети с ранних лет выбирают за какой клуб болеть, и где бы они мечтали играть. Но Мартинш — особый случай. На Кабо-Верде у семьи не было телевизора, а потому в детстве Желсон почти не смотрел футбол. Изредка ему удавалось увидеть чемпионат Бразилии, европейские турниры не показывали вообще. «Только когда я переехал в Португалию, обратил внимание на “Спортинг”. Не представляете, как я обожал Рикардо Куарежму. И так как он играл за “Спортинг”, то я стал симпатизировать команде».

Однако у Желсона был и другой кумир — Робинью. Именно поэтому в команде «Фофо» его прозвали «Робинью из Амадоры» (Амадора — район Лиссабона). «Всегда пытался повторить все финты, все движения, что показывал Робинью в матчах. К тому же я был так же быстр. Когда играли на улице, обводил всю команду соперников в одиночку».

«ЖЕЗУШ СДЕЛАЛ ИЗ МЕНЯ ИГРОКА».

Мартинш признает, что такой быстрый прогресс был бы невозможен без Жорже Жезуша: «Он сделал из меня игрока. Я невероятно прибавил в очень короткие сроки. Жезуш — очень требовательный тренер. Но я всегда чувствую его поддержку. Без Жезуша я бы не находился на том уровне, что показываю сейчас».

На данный момент лучшим в исполнении Мартинша называют первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Тогда юный полузащитник создал множество проблем Марсело. Именно после той игры заговорили о возможном переходе Желсона в один из испанских грандов.

«Моя мечта — играть в лучшем клубе из лучших, и я обязательно ее осуществлю», — уверен Мартинш.

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