«Робинью из Амадоры». История участника Кубка Конфедераций Желсона Мартинша
«Советский спорт» рассказывает историю португальского полузащитника «Спортинга» Желсона Мартинша, который сыграет на Кубке Конфедераций.
«НАЧИНАЛ НА УЛИЦАХ, ОБВОДИЛ БУТЫЛКИ».
Наследник Фигу и Роналду, бриллиант «Спортинга», восходящая мегазвезда футбола, — все это про 21-летнегопарня Желсона Мартинша, который обязательно приедет в Россию этим летом, и на которого уже претендуют «Реал» и «Барселона».
Еще полтора года назад полузащитник «Спортинга» был никому неизвестен. Но настолько впечатлил тренера Жорже Жезуша выступлениями на чемпионате мира U-20, что тот взял игрока на предсезонные сборы с первой командой.
В итоге Мартинш обошел и Криштиану Роналду, и Рикардо Куарежму. Оба в свой дебютный сезон за «Спортинг» забили меньше голов, чем Желсон.
Мартинш — выходец из
«Я начинал играть на улицах, но те времена помню смутно, был еще маленьким, — рассказывал Мартинш о своей жизни на
Мартинш никогда не играл в командах из
«ДУМАЛ, ФУТЗАЛ — ЛУЧШИЙ ВЫБОР».
Однако Желсон мог бы и не засверкать в большом футболе, потому что хотел играть… за футзальную команду: «Никто не тянул меня в футзал, сам хотел попробовать силы в этом виде. К тому времени я поиграл на больших полях, на улицах, и думал, что футзал — это лучший выбор для продолжения карьеры. Но когда захотел попасть в команду, от меня
«Я ОБОЖАЛ КУАРЕЖМУ».
Очень часто дети с ранних лет выбирают за какой клуб болеть, и где бы они мечтали играть. Но Мартинш — особый случай. На
Однако у Желсона был и другой кумир — Робинью. Именно поэтому в команде «Фофо» его прозвали «Робинью из Амадоры» (Амадора — район Лиссабона). «Всегда пытался повторить все финты, все движения, что показывал Робинью в матчах. К тому же я был так же быстр. Когда играли на улице, обводил всю команду соперников в одиночку».
«ЖЕЗУШ СДЕЛАЛ ИЗ МЕНЯ ИГРОКА».
Мартинш признает, что такой быстрый прогресс был бы невозможен без Жорже Жезуша: «Он сделал из меня игрока. Я невероятно прибавил в очень короткие сроки. Жезуш — очень требовательный тренер. Но я всегда чувствую его поддержку. Без Жезуша я бы не находился на том уровне, что показываю сейчас».
На данный момент лучшим в исполнении Мартинша называют первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Тогда юный полузащитник создал множество проблем Марсело. Именно после той игры заговорили о возможном переходе Желсона в один из испанских грандов.
«Моя мечта — играть в лучшем клубе из лучших, и я обязательно ее осуществлю», — уверен Мартинш.
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