Бывший тренер сборной Англии по футболу Тейлор скончался на 73-м году жизни
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Грэм Тейлор скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает The Sun.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Причины смерти не называются.
Специалист дважды становился серебряным призером чемпионата Англии: с «Уотфордом» (1983 год) и «Астон Виллой» (1990 год). Возглавлял национальную команду Англии с 1990 по 1993 год.
Тейлор является одним из 17 тренеров, проведших тысячу матчей в Английской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter