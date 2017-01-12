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12 января 2017, 16:55 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бывший тренер сборной Англии по футболу Тейлор скончался на 73-м году жизни

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Грэм Тейлор скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает The Sun.

Специалист возглавлял национальную команду с 1990 по 1993 год. Увеличить
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Причины смерти не называются.

Специалист дважды становился серебряным призером чемпионата Англии: с «Уотфордом» (1983 год) и «Астон Виллой» (1990 год). Возглавлял национальную команду Англии с 1990 по 1993 год.

Тейлор является одним из 17 тренеров, проведших тысячу матчей в Английской футбольной премьер-лиге.

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