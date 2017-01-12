Капитан «жеребцов» из стана «быков» и молодой «орел» с берегов Дона

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Маловато. Ведь два года назад в заявках сборных-участниц турнира значилось сразу семь футболистов из РФПЛ, что было повторением рекорда 2008 года.

Сначала несколько слов о наших «полпредах».

Шарль КАБОРЕ, 28 лет. Опорный полузащитник буркинийских «жеребцов» родился в Бобо-Диуласо, втором по величине городе Буркина-Фасо, государства на западе Африки, которое до августа 1984 года называлось Верхней Вольтой. В 18-летнем возрасте оказался во Франции. Играл за «Либурн-Сен-Серен» (L-2), но Вальбуэна в нем не застал — тот чуть раньше перешел в «Марсель», где Каборе «настиг» его в начале 2008 года. На Кубке Африки-2013 в ЮАР стал капитаном национальной сборной, которая неожиданно дошла до финала. После этого турнира заключил четырехлетний контракт с «Кубанью». С лета 2015 года выступает за «Краснодар».

Африканец — один из самых стабильных игроков «быков». Голами отмечается редко. В России это удалось только один раз — в матче Лиги Европы за «Кубань» против «Санкт-Галлена». Зато хватает удалений: три в составе «Кубани», четыре — в «Краснодаре» (с учетом еврокубков). У этого «жеребца» крутой нрав.

Мусса ДУМБЬЯ, 22 года. Воспитанник Академии Жан-Марка Гийю занял второе место в чемпионате Мали-2012/13 с клубом «Реал Бамако», откуда в июне 2014 года перебрался в «Ростов», в составе которого повторил тот же результат уже в российском чемпионате. Вскоре после трансфера в Россию дебютировал в составе малийских «орлов». Сыграл в двух отборочных матчах Кубка Африки-2017 (с Южным Суданом — 3:0 и Бенином — 5:2), забив в них по голу. Причем, мяч бенинцам получился на загляденье. Перед тем, как поразить ворота, нападающий, двигаясь от угла штрафной площади, трижды обыграл соперника финтами.

В серебряном сезоне «Ростова» малиец принял участие в 12 матчах российской премьер-лиги (3 гола), но в стартовом составе выходил только трижды еще на старте сезона. Игроком «скамейки» он остается и в текущем сезоне: 6 матчей в премьер-лиге и 5 — в Лиге чемпионов, но только два выхода на поле с первых минут.

«НАШИ» ПОБЕЖДАЛИ НА ТРЕХ АФРИКАНСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ ПОДРЯД

В трех последних розыгрышах Кубка Африки кто-то из игроков российского чемпионата обязательно становился победителем. В 2012 году в составе сборной Замбии успех праздновал полузащитник Лунгу из «Урала». Затем в ЮАР, когда африканские первенства перевели на нечетные годы, вместе с Нигерией торжествовали армеец Муса и спартаковец Эменике, выигравший к тому же состязание бомбардиров. Наконец, на Кубке Африки-2015 за чемпионский Кот-д’Ивуар выступал Сейду Думбья. О его переходе из ЦСКА в «Рому» было объявлено в разгар турнира, когда позади уже был групповой этап, так что в заявке «слонов» нападающий значился как игрок московских армейцев.

Удастся ли теперь посланцам нашего чемпионата повторить успех предшественников? Это будет трудно. И Буркина-Фасо, и Мали находятся в ряду крепких африканских сборных. «Жеребцы», напомним, играли в финале в 2013 году, а «орлы» финишировали третьими и на том турнире, и годом ранее. И все-таки в число фаворитов ни те, ни другие не входят.

А МОГЛО БЫТЬ ДВАЖДЫ ДВА

Впервые российский чемпионат был представлен на Кубке Африки в 2002 году. Своего рода первопроходцем стал ганец из раменского «Сатурна» Принс Амоако. В последующем «наша» делегация насчитывала 5−7 человек. Так, два года назад в Экваториальную Гвинею ездили С. Думбья, Каборе, Лунгу, а также Бокила (ДР Конго, «Терек»), Канга (Габон, «Ростов»), Ндой (Сенегал, «Локомотив») и Рабиу (Гана, «Кубань»).

Теперешнее сокращение частично связано с отъездом из России легионеров, продиктованным финансовыми факторами, но в целом это все-таки стечение обстоятельств.

Достаточно сказать, что представительство было бы вдвое больше, не поспеши «Анжи» расстаться с ганцем Джонатаном Менса (стоппер отправился в американский «Коламбус Крю»), а «Кубань» — с угандийским полузащитником Олоя, который вернулся во Вьетнам. Если бы эти переходы состоялись где-то во второй половине января, повторилась бы история с Сейду Думбья двухгодичной давности — оба числились бы игроками российских клубов.

Футболист из Уганды не был в России на виду, так как пришел летом в клуб ФНЛ. Между тем он сыграл за краснодарцев в 12 матчах и забил гол «Мордовии». За национальную сборную Олоя выступает регулярно. В качестве игрока «Кубани» играл в сентябрьском отборочном матче Кубка Африки с Коморами (1:0) и в двух отборочных матчах ЧМ-2018 (с Ганой — 0:0 и Конго — 1:0).

«СПАРТАК», «ЛОКОМОТИВ» И «АМКАР» ОТЛУЧЕК В ГАБОН ИЗБЕЖАЛИ

Ганец Рабиу не включен в заявку своей сборной из-за травмы. Полузащитник не играет с апреля, когда, еще будучи футболистом «Кубани», получил разрыв крестообразной связки. Впрочем, «Анжи» собирается расстаться как с ним, так и с Амаду Мутари из Нигера, чья скромная сборная не пробилась в финальный турнир, хотя умудрялась это делать и в 2012-м, и в 2013-м.

Через сито отбора не пробились Конго со своим капитаном из «Локомотива» Ндинга, Гвинея, в которую привлекается защитник «Амкара» Конде, а также могучая Нигерия, угодившая в одну группу с Египтом. Поэтому мы не увидим в Габоне Мусу, а также, как знать, защитника Идову, уроженца Санкт-Петербурга, который пока отверг приглашение в стаю «СуперОрлов», чтобы не числиться в «Амкаре» иностранцем.

Весьма глупо не попала в финальный турнир команда Кабо-Верде, которой для завоевания путевки надо было в заключительном туре отборочного турнира победить дома Ливию. Вместо этого она проиграла (0:1), а потому Зе Луиш может спокойно готовиться ко второй части российского сезона со «Спартаком».

Не получили приглашения в сборные ни Ласина Траоре, ни Эбуэ Куасси, ни С. Думбья (все- Кот- д’Ивуар), ни Мавинга (ДР Конго, «Рубин»), а экс-спартаковец из Ганы Уорис («Лорьян») числился в предварительном списке, но потом был вычеркнут главным тренером Авраамом Грантом.

ЗАТО БЫВШИХ ЦЕЛЫЙ ВЗВОД

Но наших бывших все равно на Кубке Африки будет много.

В составах команд группы А (Габон, Буркина-Фасо, Камерун, Гвинея-Бисау), помимо Каборе, значатся в недавнем прошлом трудноуправляемый ростовчанин Канга (Габон, «Црвена Звезда») и мелькнувший в «Краснодаре» и «Тереке» камерунец Тейку («Сошо»), чью фамилию вообще-то правильно произносить Тейке (на конце «е» с двумя точками).

Кроме того, предновогодняя травма, увы, помешала свиданию с подзабытым уже у нас 30-летним форвардом Сисеру из «Динамо» еще федорычевского португалоязычного созыва. Восемь лет назад темнокожий нападающий покинул московский клуб. Побывал в «Астане», теперь же играет за португальский «Пасуш де Феррейра». А с 2010 года он взялся выступать за Гвинею-Бисау и с шестью забитыми мячами является лучшим бомбардиром в ее истории.

В группе В (Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве) у нас двое старых знакомых: алжирский вратарь М’Боли («Антальяспор») в прошлом играл за «Крылья Советов», а сенегальский нападающий Мусса Конате («Сьон») побывал в «Краснодаре».

В группе С (Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Марокко, Того) присутствуют экс-нападающий «Терека» конголезец Бокила («Аль-Харитият», Катар) и целое трио марокканцев: Мануэл да Кошта («Олимпиакос»), Карсела-Гонсалес («Гранада») и Буссуфа («Аль-Джазира», ОАЭ). Да Кошта выступал за «Локомотив», Карсела-Гонсалес — за «Анжи», а Буссуфа — за оба названных клуба.

Наконец, в группе D (Гана, Мали, Египет, Уганда), помимо упоминавшихся малийца М. Думбья, угандийца Олои и ганца Менса, есть еще ганский полузащитник Вакасо («Панатинаикос»), который играл за «Рубин» не так уж много, но принадлежал этому клубу долго, вплоть до лета прошлого года.