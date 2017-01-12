Капитан «жеребцов» из стана «быков» и молодой «орел» с берегов Дона
В стартующем в субботу в Габоне розыгрыше Кубка Африки-2017 примут участие два представителя чемпионата России — буркиниец Шарль Каборе («Краснодар») и малиец Мусса Думбья («Ростов»).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Маловато. Ведь два года назад в заявках
Сначала несколько слов о наших «полпредах».
Шарль КАБОРЕ, 28 лет. Опорный полузащитник буркинийских «жеребцов» родился в
Африканец — один из самых стабильных игроков «быков». Голами отмечается редко. В России это удалось только один раз — в матче Лиги Европы за «Кубань» против «Санкт-Галлена». Зато хватает удалений: три в составе «Кубани», четыре — в «Краснодаре» (с учетом еврокубков). У этого «жеребца» крутой нрав.
Мусса ДУМБЬЯ, 22 года. Воспитанник Академии
В серебряном сезоне «Ростова» малиец принял участие в 12 матчах российской
«НАШИ» ПОБЕЖДАЛИ НА ТРЕХ АФРИКАНСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ ПОДРЯД
В трех последних розыгрышах Кубка Африки
Удастся ли теперь посланцам нашего чемпионата повторить успех предшественников? Это будет трудно. И
А МОГЛО БЫТЬ ДВАЖДЫ ДВА
Впервые российский чемпионат был представлен на Кубке Африки в 2002 году. Своего рода первопроходцем стал ганец из раменского «Сатурна» Принс Амоако. В последующем «наша» делегация насчитывала 5−7 человек. Так, два года назад в Экваториальную Гвинею ездили С. Думбья, Каборе, Лунгу, а также Бокила (ДР Конго, «Терек»), Канга (Габон, «Ростов»), Ндой (Сенегал, «Локомотив») и Рабиу (Гана, «Кубань»).
Теперешнее сокращение частично связано с отъездом из России легионеров, продиктованным финансовыми факторами, но в целом это
Достаточно сказать, что представительство было бы вдвое больше, не поспеши «Анжи» расстаться с ганцем Джонатаном Менса (стоппер отправился в американский «Коламбус Крю»), а «Кубань» — с угандийским полузащитником Олоя, который вернулся во Вьетнам. Если бы эти переходы состоялись
Футболист из Уганды не был в России на виду, так как пришел летом в клуб ФНЛ. Между тем он сыграл за краснодарцев в 12 матчах и забил гол «Мордовии». За национальную сборную Олоя выступает регулярно. В качестве игрока «Кубани» играл в сентябрьском отборочном матче Кубка Африки с Коморами (1:0) и в двух отборочных матчах ЧМ-2018 (с Ганой — 0:0 и Конго — 1:0).
«СПАРТАК», «ЛОКОМОТИВ» И «АМКАР» ОТЛУЧЕК В ГАБОН ИЗБЕЖАЛИ
Ганец Рабиу не включен в заявку своей сборной
Через сито отбора не пробились Конго со своим капитаном из «Локомотива» Ндинга, Гвинея, в которую привлекается защитник «Амкара» Конде, а также могучая Нигерия, угодившая в одну группу с Египтом. Поэтому мы не увидим в Габоне Мусу, а также, как знать, защитника Идову, уроженца
Весьма глупо не попала в финальный турнир команда
Не получили приглашения в сборные ни Ласина Траоре, ни Эбуэ Куасси, ни С. Думбья (все- Кот- д’Ивуар), ни Мавинга (ДР Конго, «Рубин»), а
ЗАТО БЫВШИХ ЦЕЛЫЙ ВЗВОД
Но наших бывших все равно на Кубке Африки будет много.
В составах команд группы А (Габон,
Кроме того, предновогодняя травма, увы, помешала свиданию с подзабытым уже у нас 30-летним форвардом Сисеру из «Динамо» еще федорычевского португалоязычного созыва. Восемь лет назад темнокожий нападающий покинул московский клуб. Побывал в «Астане», теперь же играет за португальский «Пасуш де Феррейра». А с 2010 года он взялся выступать за
В группе В (Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве) у нас двое старых знакомых: алжирский вратарь М’Боли («Антальяспор») в прошлом играл за «Крылья Советов», а сенегальский нападающий Мусса Конате («Сьон») побывал в «Краснодаре».
В группе С (Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Марокко, Того) присутствуют
Наконец, в группе D (Гана, Мали, Египет, Уганда), помимо упоминавшихся малийца М. Думбья, угандийца Олои и ганца Менса, есть еще ганский полузащитник Вакасо («Панатинаикос»), который играл за «Рубин» не так уж много, но принадлежал этому клубу долго, вплоть до лета прошлого года.
Итак, для нас получается в некотором роде
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