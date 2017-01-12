Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФС
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что у ФИФА нет никаких претензий к РФС по теме допинга.
— Нужно признать, что проблема допинга есть. Это признают все, даже руководство. Но этот «накат» со стороны ВАДА просто
Если приводить пример, то за последние три года у наших футболистов не выявлено положительных
Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.
В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене
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