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https://sport.mail.ru/news/football-national/28404457/
12 января 2017, 14:41 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФС

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что у ФИФА нет никаких претензий к РФС по теме допинга.

— Нужно признать, что проблема допинга есть. Это признают все, даже руководство. Но этот «накат» со стороны ВАДА просто какой-то феерический и уже стал беспредельным. На Евро мы с этими проблемами не сталкивались, так как футбольная семья все понимает. У нас нет никаких проблем по этому поводу ни с ФИФА, ни с УЕФА. У них нет к нам претензий, у нас нет претензий к ним.

Если приводить пример, то за последние три года у наших футболистов не выявлено положительных допинг-проб. А вот в той же Англии за 2014 года было только 4 положительные допинг-пробы на кокаин и экстази, — цитирует Безуглова «Спорт FM».

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.

В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене допинг-проб. Среди них — сразу несколько медалистов Олимпийских игр-2014 в Сочи (Александр Легков, Александр Третьяков, Аделина Сотникова и другие).

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