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https://sport.mail.ru/news/football-national/28404208/
12 января 2017, 14:06 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Сборную Казахстана U-17 будет тренировать испанский специалист

В связи с реорганизацией и передачей академии футбола «О?т?стік» от ФФК акимату Южно-Казахстанской области, испанский специалист Карлош Алош Ферер переведен в тренерский штаб ФФК и будет готовить юношескую сборную Казахстана до 17 лет в рамках действующего контракта заключенного с ним 7 августа 2015 года.

В связи с реорганизацией и передачей академии футбола О?т?стік от <span class=error>ФФК</span> <span class=error>акимату</span> <nobr>Южно-Казахстанской</nobr> области испанский специалист <span class=error>Карлош</span> <span class=error>Алош</span> <span class=error>Ферер</span> переведен в тренерский штаб <span class=error>ФФК</span> и будет готовить юношескую сборную Казахстана до 17 лет в рамках действующего контракта заключенного с ним 7 августа 2015 года. Увеличить
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Одновременно в виде помощника тренера к нему закреплен казахстанский специалист Ерлан Мухамбедиев.

Карлош Алош Ферер имеет соответствующее образование и опыт работы:

В 2003—2005 гг. — работал в Академии клуба «Ампоста» (Испания) главным тренером U-16 и U-18 (1 место).

В 2005—2007 гг. — работал в футбольном клубе «Roquetenc» (Испания) главным тренером старшей группы (1-е место).

В 2007—2009 гг. — работал в футбольном клубе «Тортоса» (Испания) главным тренером старшей команды.

В 2009—2011 гг. — работал в футбольном клубе «Kitchee SC» (Гонконг) сотрудником 1 позиции Won лиги, квалификация Азиатской лиги.

В 2011—2014 гг. — технический директор по международным проектам в футбольном клубе «Барселона» (Испания).

Начало 2015 г. — главный тренер футбольного клуба «Погонь Седльце» (I Лига Польши).

Август 2015 г. — 2016 г. — главный тренер академии ФФК «О?т?стік».

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