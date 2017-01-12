Сборную Казахстана U-17 будет тренировать испанский специалист
В связи с реорганизацией и передачей академии футбола «О?т?стік» от ФФК акимату
Южно-Казахстанской области, испанский специалист Карлош Алош Ферер переведен в тренерский штаб ФФК и будет готовить юношескую сборную Казахстана до 17 лет в рамках действующего контракта заключенного с ним 7 августа 2015 года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Одновременно в виде помощника тренера к нему закреплен казахстанский специалист Ерлан Мухамбедиев.
Карлош Алош Ферер имеет соответствующее образование и опыт работы:
В 2003—2005 гг. — работал в Академии клуба «Ампоста» (Испания) главным тренером U-16 и U-18 (1 место).
В 2005—2007 гг. — работал в футбольном клубе «Roquetenc» (Испания) главным тренером старшей группы (1-е место).
В 2007—2009 гг. — работал в футбольном клубе «Тортоса» (Испания) главным тренером старшей команды.
В 2009—2011 гг. — работал в футбольном клубе «Kitchee SC» (Гонконг) сотрудником 1 позиции Won лиги, квалификация Азиатской лиги.
В 2011—2014 гг. — технический директор по международным проектам в футбольном клубе «Барселона» (Испания).
Начало 2015 г. — главный тренер футбольного клуба «Погонь Седльце» (I Лига Польши).
Август 2015 г. — 2016 г. — главный тренер академии ФФК «О?т?стік».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter